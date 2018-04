Sky Uno Vetrina DTT - Palinsesto dal 23 al 29 Aprile 2018

Iginio Massari torna su Sky Uno con «The Sweetman Celebrities» : Tra gli ospiti del programma si alterneranno volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, della cucina, della radio e dello sport: si inizia con Mara Maionchi e Lodovica Comello e si prosegue ...

Attivati i canali Vetrina Sky su Mediaset Premium : Sky Uno e Sky Sport (anche in HD) : Pochi minuti dopo la mezzanotte di oggi, Giovedi 19 Aprile 2018 si sono Attivati sulle frequenze del digitale terrestre di Mediaset Premium, due canali "Vetrina" dell'offerta di Sky Italia. Questa novità è frutto dell'accordo siglato al termine dello scorso mese di Marzo tra Mediaset e Sky Italia che porterà nelle prossime settimane i canali Premium Cinema disponibili su satellite anche agli abbonati Sky, così come ...

Come un gatto in tangenziale - il film con Antonio Albanese e Paola Cortellesi in prima tv su Sky Cinema Uno HD : A pochi mesi dall’uscita nelle sale Cinematografiche, Sky Cinema presenta in prima tv Come un gatto in tangenziale, il film diretto da Riccardo Milani (Mamma o Papà?, Scusate se esisto) con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, prodotto da Wildside con Vision Distribution in collaborazione con Sky Cinema, lunedì 16 aprile dalle 21.15 su Sky Cinema Uno HD e disponibile anche su Sky On Demand. Il film, uscito in sala lo scorso 28 dicembre, è ...

Matrimonio a Prima Vista 3 al via su Sky Uno : ecco le tre coppie pronte a sposarsi : Questa sera su Sky Uno non vedremo Masterchef né in versione nip e né in versione vip ma la nuova edizione italiana di Matrimonio a Prima Vista 3. La terza edizione del programma prende il via oggi, 12 aprile, su Sky Uno con la stessa formula che l’affezionato pubblico conosce: tre coppie di sconosciuti si vedranno per la Prima volta all’altare poco Prima di dire sì. Dopo il Matrimonio partiranno in viaggio di nozze e inizieranno poi ...

Matrimonio a prima vista 3 - dal 12 aprile ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno : Arriva da giovedì 12 aprile alle 21.15 su Sky Uno la terza stagione di Matrimonio a prima vista, il docu-reality prodotto da Nonpanic che racconta i matrimoni al buio di tre coppie di perfetti sconosciuti.

Diritti d’autore - Sky contro Siae/ No al monopolio. Uno scontro iniziato con X-Factor (e Fedez) : Sky contro Siae per il monopolio dei Diritti d'autore. Lo scontro però va avanti da tempo ed è esploso con X Factor e andrà avanti anche con l'Antitrust(Pubblicato il Sat, 07 Apr 2018 11:52:00 GMT)

Nessuno racconterà lo scandalo Clinton-LewinSky : History blocca il progetto The Breach : Tutti fuggono dalla vicenda di Bill Clinton e Monica Lewinsky e della richiesta di messa in stato d'accusa del Presidente. Dopo Ryan Murphy che ha annunciato che la quarta stagione di American Crime Story non ruoterà intorno al caso dicendo che solo Monica Lewinsky può raccontare la sua storia, anche History rinuncia a The Breach ad oltre sei mesi di distanza dall'annuncio dell'ordine in sei episodi.The Breach sarebbe stata la prima ...

Per i clienti Premium arriva Sky Uno Murdoch avrà il cinema del Biscione : Paolo Giordano Una rivoluzione negli equilibri tv. Ma anche una pacchia per tanti abbonati. Dopo lo storico accordo Sky Mediaset, ecco che cosa cambia per gli spettatori, anche se alcuni dettagli non ...

4 hotel : da stasera - su Sky Uno il nuovo programma condotto dallo chef Bruno Barbieri : Ha inizio la sfida tra gli albergatori italiani. Nella prima puntata lo chef romagnolo decreterà la miglior struttura turistica del Trentino.

Bruno Barbieri 4 Hotel - su Sky Uno lo Chef stellato conduce la gara fra gli albergatori : Essere ospiti di un Hotel tira fuori il lato più esigente e critico di ciascuno di noi. Ma cosa succede quando a giudicare un Hotel, le sue camere e i suoi servizi sono altri proprietari d’albergo? Su Sky Uno HD arriva dal 27 marzo alle 21.15 4 Hotel, la prima gara tv tra gli albergatori d’Italia. A condurre il programma, un vero esperto di hôtellerie che sa essere un cliente estremamente esigente, Che...

Formula Uno 2018 - calendario e orari diretta tv (Sky - TV8 e Rai) di tutti i GP : Cambiano gli orari dei Gran Premi del Mondiale F1 2018: una piccola grande rivoluzione per tutti gli appassionati. tutti i GP inizieranno da questa stagione dieci minuti dopo lo scattare dell’ora (14:10, 15:10, etc…)...

4 Hotel - Bruno Barbieri debutta su Sky Uno : Nuova avventura televisiva per Bruno Barbieri che debutta su Sky Uno al timone di 4 Hotel: scopriamo tutte le anticipazioni Reduce dal grande successo di MasterChef 7, Bruno Barbieri è pronto a ripartire da solo al timone di un nuovo programma televisivo. Ecco tutte le anticipazioni su 4 Hotel, il nuovo programma condotto dallo chef stellato in partenza a marzo su Sky Uno. 4 Hotel di Bruno Barbieri: quando inizia? debutta martedì 27 marzo 2018 ...

Goal Deejay su SkyUno - puntata speciale con Sting e Shaggy : Giovedì 22 marzo alle ore 19 su Sky Uno (e alle 21 anche su Sky Sport Mix) andrà in onda una puntata speciale di Goal Deejay, il programma condotto da Diletta Leotta. Due i grandi artisti protagonisti dell'episodio: Sting e Shaggy. I due artisti internazionali, visti anche sul palco del Festival di Sanremo, saranno al centro di una lunga intervista in cui si racconteranno tra aneddoti e curiosità, carriera, amicizia e passione per lo ...

