Skoda Kamiq - Prima foto ufficiale della Suv per il mercato cinese

(Di lunedì 23 aprile 2018) Laha diffuso laimmagine, la crossover compatta che debutterà al Salone di Pechino. Questo modello nasce espressamente per ilinternoed è un elemento chiavestrategia di espansione del marchio: l'obiettivo è di duplicare le vendite del 2020, raggiungendo quota 600.000 esemplari in quello che è, già da tempo, il primomondiale.Design coerente con le sorelle maggiori. La, che sarà in vendita entro pochi mesi, si posiziona come entry levelgamma al di sotto di Karoq e Kodiaq, mentre un quarto modello a ruote alte sarà introdotto entro fine anno. Il designriprende quello delle sorelle maggiori, trovando nel taglio dei gruppi ottici e negli sbalzi ridotti i suoi elementi peculiari. Per il momento non sono stati diffusi dati tecnici relativi alla piattaforma e alle motorizzazioni, ...