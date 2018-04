Siria | fonti | raid intensi su campo Yarmuk a Damasco

Fonti militari Siriane smentiscono attacco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Siria - tv annunciano nuovo attacco aereo. Fonti militari però smentiscono : La tv di stato Siriana ha annunciato un nuovo raid missilistico, smentito però da Fonti militari.

Siria - tv di Stato annuncia attacco missilistico. Fonti militari smentiscono : In tarda mattinata, la Gran Bretagna aveva accusato Damasco e Mosca di aver "bloccato gli ispettori" dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche. Posizione ribadita da Theresa May nella sua relazione al Parlamento sui raid condotti sabato scorso: "Azione giusta legalmente e moralmente", mentre a Londra Gli Usa intanto smentiscono Macron: "Truppe via al più presto". E annunciano nuove sanzioni contro Mosca

Siria - fonti militari : intercettati razzi : 01.18 Un reporter locale Siriano ha postato il video di un missile abbattuto nello spazio aereo di Damasco. Secondo la tv di stato Siriana, sono stati diversi i missili intercettati dalla difesa aerea Siriana nell'ambito di un nuovo attacco per il quale si sospetta Israele. Altri reporter locali segnalano aerei israeliani cha hanno superato il confine con il Libano. Secondo fonti militari sono stati intercettati tre missili lanciati sull' ' ...

Lavrov critica l'Occidente per la scelta delle fonti "sull'attacco chimico"in Siria - : "Oltre a menzionare media e social network e un video, abbastanza divertente per gli specialisti, niente di più è stato addotto", ha detto Lavrov, parlando a una riunione del Consiglio per la politica ...

Fonti del governo : Italia non direttamente coinvolta sulla Siria : Roma "non ha mai preso parte ad attività militari e sempre condannato la violenza contro i civili. Inaccettabile l'uso di armi chimiche da parte del regime Siriano"

