Simulati in 3D nascita e comportamento delle nuvole | previsioni meteo sempre più precise

meteoweb.eu

(Di lunedì 23 aprile 2018) I ricercatori del Politecnico di Zurigo hanno simulato in 3D: le operazioni aprono la strada apiù. La simulazione mostra dei dettagli inediti come l’evoluzionein altezza, che non è possibile osservare con le simulazioni bidimensionali utilizzate oggi per l’elaborazionedel tempo. Grazie a dati come temperatura, pressione dell’aria, contenuto di vapore d’acqua nell’atmosfera e correnti, gli esperti hanno simulato la formazionesulla Germania: le nubi venivano trasportate verso l’alto dalle correnti ascensionali, fino all’altezza di oltre 10 km, ed è stato anche osservato come si sviluppano i temporali. Il prossimo passo prevede un miglioramento ulteriore degli algoritmi in modo da potere ottenere simulazioniin 3D in tempo ...