“Simone ma che hai detto?!” Gf | è già squalifica Coccia Colaiuta ha esagerato ed è

(Di lunedì 23 aprile 2018) La seconda puntata del Grande Fratello 15 sta già facendo tremare la conduttrice. Appena è entrata in studio Barbara D’Urso lo dice subito senza troppi giri di parole: “Striscia ha fatto due segnalazioni e noi siamo pronti a controllare. Non vogliamo svicolare. Grazie a Striscia perché sono sempre puntuali nelle segnalazioni. Verificheremo e ve ne daremo contezza il prima possibile”. Cosa è successo? Striscia la notizia ha evidenziato la possibilità che a Simonesi sia lasciato sfuggire una bestemmia già nel corso della prima settimana del reality. L’audio che lo incastrerebbe non è molto chiaro, tanto che perfino il noto tg satirico di Antonio Ricci non si è esposto più di tanto, fornendo la prova audio schiacciante di quanto sarebbe accaduto. È certo, però, che della presunta bestemmia dinon si è parlato in settimana, cosa che ...