Simone Coccia Le prime lacrime e il chiacchieratissimo legame con Lucia Bramieri

Gf 15 - Floriana Secondi a Domenica Live : "Simone Coccia mi ha fregata - è un bugiardo" : A Domenica Live non poteva mancare un capitolo dedicato al Grande Fratello in corso, in particolare su uno dei concorrenti più discussi, Simone Coccia, attuale fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane. Floriana Secondi, vincitrice della seconda edizione del reality, ospite di Barbara D'Urso, qualche giorno fa ha dichiarato di averlo ospitato in casa sua per un anno e mezzo, pur non standoci insieme. Per lei, comunque, Coccia è un gran ...

GRANDE FRATELLO 2018 / Babrara D'Urso conferma : domani il faccia a faccia tra Simone Coccia e Lucia Bramieri : GRANDE FRATELLO 2018, nella Casa si inizia a parlare di nomination e si fanno le prime strategie. Lucia, Filippo e il nido d'amore in giardino: “Sta uscendo quella che sono io...”(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 17:28:00 GMT)

Grande Fratello - Barbara D’Urso : “Ho gli sms hot tra Simone Coccia e Lucia Bramieri” : Simone Coccia Colaiuta, noto per essere il fidanzato dell’onorevole Stefania Pezzopane e concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, avrebbe fatto in passato delle avances a Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri e anche lei concorrente del GF15, spedendole una serie di messaggi hot. Questi messaggi, ha annunciato Barbara D’urso nel corso di Domenica Live mostrando una busta con il logo del Grande Fratello, verranno ...

Grande Fratello - Simone Coccia Colaiuta e la rissa con Baye Dame : 'Non fare la scheccata' : Ancora nervi tesi nella casa del Grande Fratello . A litigare a muso duro stavolta sono stati Simone Coccia Colaiuta , fidanzato toyboy della deputata Pd Stefania Pezzopane , e Baye Dame Dia , la drag ...

GRANDE FRATELLO 2018/ Simone Coccia critica il comportamento di Danilo : "Non credo che così andrà avanti" : GRANDE FRATELLO 2018, nascono i primi amori nella Casa. Danilo e Mariana sono sempre più vicini, Lucia e Filippo si sono baciati ma per Valerio arriva un due di picche!(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 08:53:00 GMT)

“Senza vergogna”. GF - Simone Coccia l’ha fatta grossa. Occhi del pubblico sempre più puntati su di lui. Stavolta - però - ‘non si è regolato’… E sul web già volano le immagini del fattaccio : Sul fatto che le dimensioni contino o meno si discute ormai da tempo immemore, argomento per eccellenza da rispolverare soprattutto tra gli amici più intimi, lontano da orecchie indiscrete. Di sicuro hanno la loro importanza all’interno della casa del Grande Fratello, dove i siparietti a luci rosse sotto la doccia fanno da gradito intermezzo alle continue discussioni che già stanno animando la vita degli inquilini, mai come in questa ...

“Che copione!”. Simone Coccia - per i fan non c’è proprio storia sui quei tattoo. Appena entrato al Grande Fratello - tutti a fissare il suo ‘nuovo’ viso e… ahhhh - ecco a chi si è ‘ispirato’. Ed è il diretto interessato (famoso) a mettere i puntini sulle i : Simone Coccia Colaiuta è uno degli inquilini di questo nuovo Grande Fratello targato Barbara D’Urso. Si sapeva che il fidanzato di Stefania Pezzopane (sì, stanno ancora insieme) sarebbe entrato nella Casa e, come era facilmente intuibile, si è distinto già nella prima puntata del reality. La conduttrice l’ha subito messo alla prova rinchiudendolo per un po’ al Lido Carmelita e obbligandolo a indossare un costumino giallo ...

Grande Fratello 15 - Simone Coccia e i messaggi a Lucia Bramieri : "Ogni tanto si fanno degli scivoloni..." : Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato dell'onorevole Stefania Pezzopane e concorrente della quindicesima edizione del Grande Fratello, avrebbe tentato di approcciare Lucia Bramieri, nuora di Gino Bramieri e anche lei concorrente del GF15, spedendole una serie di messaggi hot.Dopo un'iniziale smentita, Simone Coccia, colui che avrebbe avuto ben oltre 2mila donne (prima di appendere il perizoma al chiodo...) ha deciso di ammettere la verità, ...

Gf 2018 - Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta : passato piccante insieme! : Grande Fratello 2018: che cosa nascondono Lucia Bramieri e Simone Coccia Colaiuta, neo inquilini della casa più spiata dagli italiani? Lui ha tradito la senatrice Pezzopane con la nuora di Gino Bramieri? Alcuni indizi lasciano pensare di si! Non c’è che dire, Barbara D’Urso è una maestra nel creare le dinamiche all’interno della casa del Grande Fratello. Essendo lei la conduttrice, ma anche l’autrice del programma, ha ...

”Simone e la Pezzopane sono fidanzati?”. La domanda su Coccia Colaiuta e Stefania rimbalza sul web e spunta la foto : in quello scatto tutta la verità : Simone Coccia Colaiuta ha coronato il sogno di fare il grande salto nel mondo dello spettacolo. Come preannunciato da varie indiscrezioni nei giorni scorsi, l’ex spogliarellista è entrato nella casa del Grande Fratello, edizione numero 15, con la conduzione di Barbara D’Urso. Colaiuta si trova all’interno della casa insieme al altre 15 persone – la sedicesima, la spagnola Aida Nizar entrerà più in là) – ...