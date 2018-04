Silvio Berlusconi attacca ancora il M5s | ' Dilettanti e non credibili' Poco prima

Silvio Berlusconi : big di Forza Italia in rivolta - così lo umiliano Video : Tutto il partito di Forza Italia è contro #Silvio Berlusconi. Il modo in cui ha distrutto l'asse del centro-destra ha lasciato molto perplessi tutti big del suo partito e molti ormai si sono ammutinati. Quelli che sono rimasti hanno parlato di una catastrofe: Il presidente non ne azzecca più una, e ci porta a sbattere è solo una delle frasi più benevole riservate all'ex premier. Gli viene contestato anche la discesa in Molise per il voto. Quasi ...

Voto Molise - Silvio Berlusconi : M5S non credibili per un governo : "La nostra coalizione cresce in modo importante, e in Molise come a livello nazionale è senza dubbio la prima area politica".

Paolo Becchi : così Silvio Berlusconi ha boicottato Matteo Salvini : Tra insulti e capricci è definitivamente chiusa ogni possibilità di accordo M5S-Centrodestra. Berlusconi ha offeso i 5Stelle dicendo che son buoni soltanto a 'pulire i cessi', quando per la verità la ...

Silvio Berlusconi a cena coi suoi : 'Salvini ha agito in mala fede fin dall'inizio' : ' Salvini e Di Maio vogliono fare un governo ci lavorano fin dall'inizio'. Silvio Berlusconi è in albergo a Campobasso, al termine dell'ultima giornata di campagna elettorale per le regionali in ...

Forza Italia - la conta dei 'traditori' : 'Hanno già avvisato Matteo Salvini'. Chi molla Silvio Berlusconi per la Lega : Il contenuto del retroscena del Messaggero sul centrodestra ha in contorni di una bomba politica, perché traccia la mappa della 'transumanza da Forza Italia alla Lega' non solo di elettori, ma anche ...

Silvio Berlusconi - il crudele retroscena : cosa dicono del Cav i big di Forza Italia - è rivolta : I big di Forza Italia si ribellano a Silvio Berlusconi. Non è solo una questione di linea politica, ma pure di strategia comunicativa. E il retroscena del Messaggero riporta giudizi spietati sul Cav: "Il presidente non ne azzecca più una, e ci porta a sbattere". La scelta più contestata è quella di scendere in Molise: "Temevano che un'eventuale sentenza negativa sulla trattativa Stato-Mafia lo potesse mandare su tutte le furie (il che è ...

Silvio Berlusconi - il messaggio al Pd : 'Governo di centrodestra - con voti o astensione' : Questa è una clamorosa dimostrazione di immaturità politica, di arroganza e di sete di potere, hanno dimostrato in modo inconfutabile che non sarebbe ipotizzabile governare con loro'.

Silvio Berlusconi - l'ultima mossa : proporre Roberto Maroni come premier : Ormai una cosa pare certa: Salvini vuole rompere con Berlusconi e Berlusconi vuole rompere con Salvini. Il primo per fare un governo coi 5 Stelle , il secondo, probabilmente, col Pd e altri. Il ...

Silvio Berlusconi dal Molise : 'Centrodestra unito - Salvini resta il nostro leader' : Il giorno dopo lo tsunami che ha posto fine brutalmente all'incarico esplorativo di Elisabetta Casellati , Silvio Berlusconi si è presentato in Molise per chiudere la campagna elettorale prima delle ...

Silvio Berlusconi : "Il centrodestra è unito. Nessun contatto col Pd" : Silvio Berlusconi prosegue il suo tour elettorale in Molise in vista delle Regionali di domani. Il Cavaliere lasciando il Centrum Palace di Campobasso ha parlato del centrodestra e del rebus per la ...

Silvio Berlusconi - le ragioni del calo di Forza Italia alle elezioni : 'C'entra il Milan' : Se Forza Italia il 4 marzo ha perso voti facendosi superare dalla Lega , il motivo è semplice: 'Ha influito la vendita del Milan , 2 milioni e mezzo di tifosi non mi hanno più votato'. Parola di ...

Silvio Berlusconi ritratta : "Mai detto di voler fare un governo con il Pd" : "Non ho mai detto di voler fare un governo coi voti del Pd. Non c'è nessun contatto in atto con il Pd. Ho solo detto che avremo dovuto presentarci in Parlamento con il nostro programma e raccogliere i voti di tutti coloro che non ritenessero cosa buona per l'Italia e per loro andare a nuove elezioni". Così Silvio Berlusconi a Campobasso."Lo stato di salute del centrodestra? Tutto bene. Anche ieri sera ho parlato con Giorgetti e ...

Matteo Salvini - la furia della Lega contro Silvio Berlusconi : 'Se qualcuno vuole tradire...'. Rottura mai così vicina : I rapporti tra Berlusconi e Salvini non sono mai stati così tesi. Il Cavaliere apre al Pd e scarica i 5Stelle, mentre Salvini conferma i contatti con Di Maio e grida 'mai col Pd, sarebbe un tradimento!...