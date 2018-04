Sicilia : Musumeci in visita ufficiale a Gravina di Catania : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà oggi in visita ufficiale al Comune di Gravina di Catania, su invito del sindaco Domenico Rapisardi. L'arrivo al Municipio è previsto per le 10.30. Il governatore incontrerà l'amministrazione comunale, i consig

Sicilia : Musumeci in visita ufficiale a Gravina di Catania : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – Il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, sarà oggi in visita ufficiale al Comune di Gravina di Catania, su invito del sindaco Domenico Rapisardi. L’arrivo al Municipio è previsto per le 10.30. Il governatore incontrerà l’amministrazione comunale, i consiglieri, col presidente del Consiglio. Per Musumeci si tratta di un ‘ritorno a casa’ essendo stato da giovane per qualche ...

Sicilia : Musumeci - ‘lentocrazia’? Nessun altro argomento per attaccarci : Palermo, 20 apr. (Adnkronos) – “Stiamo mantenendo l’impegno assunto all’inizio della legislatura: il nostro obiettivo era accelerare la spesa e sostenere le imprese, uniche protagoniste del processo di crescita del nostro territorio”. Lo ha detto il governatore Siciliano, Nello Musumeci, aggiungendo: “Veniamo accusati di ‘lentocrazia’ e questa è la dimostrazione più vera di come non ci siano altri ...

Scuola : Musumeci - oltre 272 mln di euro per edilizia scolastica in Sicilia : Palermo, 20 apr. (Adnkronos) - "Nei prossimi mesi metteremo in campo 272,5 milioni di euro per l’edilizia scolastica. Si tratta di oltre 82 milioni di euro di fondi europei e 190 milioni da fondi dello Stato in forza di un decreto legge del 2013". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, N

Mafia : Cancelleri - in Sicilia controlla voto e ha determinato vittoria Musumeci : Palermo, 18 apr. (AdnKronos) – Per il pentastellato Giancarlo Cancelleri, leader dell’opposizione all’Assemblea regionale Siciliana e candidato governatore del M5s alle scorse elezioni regionali in Sicilia, il governatore Nello Musumeci è “il presidente di una banda di impresentabili che ti hanno eletto”. Il Cinquestelle torna a parlare dopo l’arresto del parlamentare regionale Giuseppe Gennuso per voto di ...

Sicilia : Aricò (Db) - Cancelleri offende gli 830mila Siciliani che hanno votato Musumeci : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "Ancora una volta Giancarlo Cancelleri dimostra di non essersi rassegnato alla netta sconfitta elettorale. E, cosa ancor più grave, continua ad offendere gli oltre 830mila Siciliani che hanno sostenuto Nello Musumeci, vale a dire ben 110mila in più rispetto a quelli ch

Sicilia : M5S - Musumeci prenda posizione o sarà presidente eletto da impresentabili : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "Il reato contestato è gravissimo: Gennuso è accusato di aver stretto accordi con un clan mafioso. Dalle intercettazioni apprendiamo che avrebbe barattato soldi in cambio di voti. E’ chiaro, che con queste condizioni, la partita del voto delle regionali è stata palesem

Arrestato Giuseppe Gennuso - voto di scambio Sicilia/ Cancelleri ”voti sporchi per Musumeci” : Ternullo deputata : voto di scambio in Sicilia, Arrestato deputato Giuseppe Gennuso: c'è l'aggravante mafiosa? Le ultime notizie sul terremoto nella politica Siciliana: Ternullo neo deputata(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 11:10:00 GMT)

Sicilia : Musumeci - maltempo colpo fatale ad aziende agricole : Palermo, 14 apr. (AdnKronos) – “Dopo il danno la beffa. Le forti raffiche di vento delle ultime ore hanno assestato il colpo fatale alle aziende agricole del sud-est Siciliano, già in ginocchio per la spietata concorrenza straniera che ha lasciato invenduta gran parte della produzione orticola. Parecchie serre sono state spazzate vie, molte altre hanno subìto danni gravi. Lunedì disporrò una dettagliata relazione da parte dei ...

Sicilia : Cancelleri - Musumeci? 'Riesuma' Cardinale e fa annunci : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo proposto a Musumeci una collaborazione fattiva su temi e priorità concrete e ci sarebbe piaciuto che il governatore avesse invitato le opposizioni a scrivere insieme su un 'foglio bianco' le priorità di questa Regione. Mi sembra che la risposta del presidente