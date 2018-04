Sicilia | Finanziaria da 120 articoli per accontentare tutti | soldi ai precari e alle

Sicilia : finanziaria 'ingrassa' a 120 articoli - da stabilizzazioni a fondi coniglio selvatico (2) : (AdnKronos) - Fulcro della manovra, le stabilizzazioni previste per i precari degli enti locali, lsu, Pip e consorzi Asi. Fuori invece gli Asu per i quali l'Fp Cgil Sicilia ha già proclamato lo stato di agitazione. Le prime assunzioni saranno portate a termine dai Comuni con l'obiettivo di avviare i

Sicilia - mancano i documenti della Finanziaria : ennesima seduta lampo. Micciché : “All’Ars nuove assunzioni” : La Finanziaria non è ancora arrivata e il presidente dell’Assemblea regionale è costretto a rinviare l’ennesima seduta. Poi ne approfitta per rilanciare la sua proposta: a Palazzo dei Normanni servono nuove assunzioni. ennesima seduta lampo a Sala d’Ercole dove il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha aperto e immediatamente chiuso l’aula rinviandola alle 20 di stasera. Il motivo? La legge Finanziaria, che dovrebbe essere ...

Sicilia : Tamajo (Sf) - in finanziaria nessuna proposta per precari : Palermo, 20 apr. (AdnKronos) - "Dal governo Musumeci ci saremmo aspettati una proposta concreta nella legge di stabilità per porre fine al precariato per categorie quali i pip, gli Asu, gli sportellisti e i contrattisti delle Aziende sanitarie. Per quest’ultima categoria, si contano 700 contrattisti

Sicilia : finanziaria - ok commissione a norma su precari enti locali : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Via libera della commissione Bilancio dell'Ars a un articolo della finanziaria che recepisce la legge Madia e sblocca il processo di stabilizzazione dei lavoratori precari dei Comuni a partire dall’entrata in vigore della legge ed entro il 2020. "Abbiamo approvato una

Sicilia : via libera Commissione Ars a bilancio - ora finanziaria : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo sostanzialmente terminato l'esame del bilancio, andiamo avanti con la finanziaria". Così l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao durante una pausa dei lavori della Commissione bilancio dell'Ars che sta esaminando i documenti contabili. I lavori ripren

Sicilia : Presidente Ars - approvare finanziaria entro il 29 aprile : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - entro venerdì sera, 20 aprile, la commissione Bilancio dell’Ars dovrebbe ultimare l’esame dei testi dei documenti contabili. Bilancio e finanziaria dovrebbero approdare a Sala d’Ercole lunedì prossimo, 23 aprile, alle 12. Fino al 24 aprile si potranno presentare gli em

Sicilia : Fava - in finanziaria tagli a tutto del 15% : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - "I tagli alla legge finanziaria del governo Musumeci hanno una stupefacente caratteristica: sono tutti del 15%, qualunque sia la voce di spesa o il servizio pubblico da tagliare. Senza alcuna valutazione di merito o di opportunità". Lo afferma Claudio Fava, deputato re

Sicilia : stop a emendamenti - da domani finanziaria all'esame della commissione Bilancio : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - E' scaduto alle 16 il termine per la presentazione degli emendamenti alla finanziaria. La manovra passa adesso all'esame della commissione Bilancio dell'Ars che entro venerdì dovrebbe approvare i documenti contabili in modo da garantire il passaggio in Aula per la pros

Sicilia : assessore Razza - Finanziaria non ridotta - norme importanti in collegato : Palermo, 13 apr. (AdnKronos) - "La legge Finanziaria è tutt’altro che ridotta e rappresenta un sostanziale elemento di novità in una strategia di politica economica che si dispiegherà nel corso della legislatura". Lo dice l'assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, a proposito de

Sicilia : organizzazioni artigiani - accorpamento Crias stralciato da finanziaria (2) : (AdnKronos) - "Armao - aggiungono Cna, Confartigianato, Casartigiani e Claai - ci ha illustrato la programmazione riguardante l'ipotesi di riforma che certamente va studiata, approfondita, condivisa e calibrata a misura delle imprese artigiane per le quali il credito agevolato risulta irrinunciabile

Sicilia : organizzazioni artigiani - accorpamento Crias stralciato da finanziaria : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "L’articolo sull’accorpamento di Crias e Ircac all’Irfis, che espressamente recita concentrazione dei fondi degli enti finanziari regionali, sarà stralciato dalla legge di stabilità 2018 all’esame dell’Ars". Ad annunciarlo sono Cna, Confartigianto, Casartigiani e Claai

Sicilia : De Luca - governo fugge dibattito su finanziaria : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Il governo e l’assessore Armao cercano letteralmente di fuggire dal confronto e dal dibattito parlamentare (sulla finanziaria ndr). Un comportamento inaccettabile che rischia di mortificare il parlamento e le prerogative dei deputati. Per questo ho chiesto la convocaz

Commercio : addio a shopping nei super festivi in Sicilia - pronta norma in Finanziaria (2) : (AdnKronos) - "Le aperture indiscriminate non hanno portato vantaggi, è aumentata solo la precarietà" denunciano Filcams, Fisascat e Uiltucs. Insomma per i sindacati le liberalizzazioni non hanno creato le condizioni per una crescita dell'occupazione, ma solo "uno svilimento della qualità del lavoro

Commercio : addio a shopping nei super festivi in Sicilia - pronta norma in Finanziaria : Palermo, 8 apr. (AdnKronos) - addio allo shopping nei 'super festivi'. In Sicilia per i consumatori gli acquisti in giorni particolari del calendario potrebbero diventare solo un ricordo. Nella guerra alle liberalizzazioni selvagge scende in campo anche la Regione e dopo la 'serrata' dello scorso we