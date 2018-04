Sicilia : Ars - aula rinviata a domani per incardinare Finanziaria : Palermo, 23 apr. (AdnKronos) – Nuovo rinvio all’Assemblea regionale Siciliana per incardinare le legge Finanziaria che deve essere approvata entro fine aprile. La seduta per l’esame preliminare dei 120 articoli, 85 in più rispetto ai 35 originari proposti dal governo, era prevista in un primo momento per le 12 di oggi, poi è stata rinviata alle 20 e poco fa il Presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, dopo una seduta lampo ...

Sicilia - mancano i documenti della Finanziaria : ennesima seduta lampo. Micciché : “All’Ars nuove assunzioni” : La Finanziaria non è ancora arrivata e il presidente dell’Assemblea regionale è costretto a rinviare l’ennesima seduta. Poi ne approfitta per rilanciare la sua proposta: a Palazzo dei Normanni servono nuove assunzioni. ennesima seduta lampo a Sala d’Ercole dove il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè, ha aperto e immediatamente chiuso l’aula rinviandola alle 20 di stasera. Il motivo? La legge Finanziaria, che dovrebbe essere ...

Sicilia : Ars sopprime i D6 - Miccichè 'risparmi per oltre 2mln' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Soppressi i contratti D6 all'Ars. A deciderlo è stato il Consiglio di Presidenza riunitosi questa mattina e che ha stabilito di far decadere i contratti con i quali i gruppi parlamentari avevano assegnato incarichi a tempo determinato a circa 80 persone. Una decisione

Sicilia : via libera Commissione Ars a bilancio - ora finanziaria : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Abbiamo sostanzialmente terminato l'esame del bilancio, andiamo avanti con la finanziaria". Così l'assessore regionale all'Economia Gaetano Armao durante una pausa dei lavori della Commissione bilancio dell'Ars che sta esaminando i documenti contabili. I lavori ripren

SALUTE : curarsi con la Cannabis terapeutica - ritardi e ostacoli burocratici in Sicilia : ... esperienza terapeutica in Sicilia e Sistema Sanitario Regionale" e in programma ad Agrigento, venerdì 20 aprile , Spazio Tèmenos, ore 16, che, oltre agli interventi di esponenti del mondo ...

Sicilia : Presidente Ars - approvare finanziaria entro il 29 aprile : Palermo, 17 apr. (AdnKronos) - entro venerdì sera, 20 aprile, la commissione Bilancio dell’Ars dovrebbe ultimare l’esame dei testi dei documenti contabili. Bilancio e finanziaria dovrebbero approdare a Sala d’Ercole lunedì prossimo, 23 aprile, alle 12. Fino al 24 aprile si potranno presentare gli em

GIUSEPPE GENNUSO - ARRESTATO DEPUTATO ARS PER VOTO DI SCAMBIO/ Sicilia - ultime notizie : ‘patto’ con clan Avola : VOTO di SCAMBIO in Sicilia, ARRESTATO DEPUTATO GIUSEPPE GENNUSO: c'è l'aggravante mafiosa? Le ultime notizie sul terremoto nella politica Siciliana: accordo con la cosca di Avola?(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 09:41:00 GMT)

Sicilia : falso comunicato dipendenti Ars - solidarietà di Miccichè a Cancelleri : Palermo, 16 apr. (AdnKronos) - Il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè esprime la sua solidarietà al vicepresidente Giancarlo Cancelleri preso di mira da un falso comunicato stampa inviato un paio di giorni fa alle redazioni e firmato da un Comitato dei dipendenti stabilizzati dell'Ars mai esisti

Siria - la Sicilia potrebbe confermarsi strategica in un'eventuale escalation Video : L'Italia non ha partecipato all'azione bellica in #Siria e si oppone ad una possibile escalation militare. La posizione netta in tal senso è quella del premier Paolo Gentiloni che, in attesa del nuovo governo [Video], continua comunque ad occupare lo scranno più importante di Palazzo Chigi. Non abbiamo dubbi che sia questa la linea italiana, ma in quanto partner NATO è difficile che Roma possa sottrarsi ai suoi obblighi se le operazioni militari ...

Sicilia : rinvio voto ex Province - Ars approva ddl : Palermo, 12 apr. (AdnKronos) - Le elezioni dei presidenti dei Liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane in Sicilia si terranno in una domenica tra il 15 ottobre e il 15 dicembre. Con 29 voti favorevoli su 32 votanti l’Assemblea regionale Siciliana, infatti, ha approvato nel pomeriggio il

Sicilia : redditi Ars - dalla stacanovista politica alla grillina al primo lavoro (2) : (AdnKronos) - "L'ho creata partendo da zero, oggi è ramificata in 78 province e 18 regione con oltre mille sportelli e circa 650 dipendenti". Un bel risultato per il parlamentare che adesso punta alla poltrona di sindaco di Messina alle prossime amministrative. "Prediligo l'attività sul territorio a

Sicilia : redditi Ars - dalla stacanovista politica alla grillina al primo lavoro : Palermo, 11 apr. (AdnKronos) - "Credo che non ci sia nulla di cui vergognarsi. Non ho motivo né di giustificarmi né di vantarmi". Cateno De Luca, il 'Paperone' dei deputati dell'Assemblea regionale Siciliana, al clamore mediatico ci è abituato. "Dopo 17 procedimenti penali e due arresti, da cui sono

