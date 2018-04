Si uccide a 39 anni dipendente Atap

Investe e uccide il figlio di 4 anni mentre fa manovra : tragedia nel cortile di casa : Una tragedia che lascia senza parole l'intera città. Una giovane mamma di Brescia, Maria Luisa, farmacista in centro, ha accidentalmente investito e ucciso nel cortile di casa il suo bambino, il piccolo Giorgio Trombadore, di 4 anni. Il...

Bimbo di 7 anni si oppone allo stupro : 21enne lo uccide - gli cava gli occhi e gli taglia la lingua : Il piccolo Purshotam Kumar è stato brutalmente assassinato in una baraccopoli di Delhi, dopo essere stato rapito mentre giocava fuori dalla sua casa. L'assassino è il tossicodipendente Sandeep Singh, 21 anni, che ha confessato lo sconvolgente delitto non appena la polizia lo ha catturato. "Dovete impiccarlo, non ha senso che viva ancora" dice ora la donna.Continua a leggere

ROBERTO RUFFILLI/ 30 anni fa le Brigate Rosse uccidevano il senatore Dc. Mattarella - “esempio di generosità” : Trent'anni fa le Brigate Rosse uccisero il senatore democristiano e collaboratore di Ciriaco De Mita, ROBERTO RUFFILLI, a quasi dieci anni di distanza dall'uccisione di Aldo Moro(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 14:30:00 GMT)

Sette anni fa uccidevano a Gaza 'Utopia' - la testimonianza di Vik Arrigoni oggi più attuale che mai : Sette anni nella notte tra il 14 e il 15 aprile veniva rapito e ucciso a Gaza Vittorio Arrigoni, un collega e un amico con il quale ho condiviso la passione del giornalismo al servizio dei diritti umani. oggi più che mai, dopo il terzo Venerdì di sangue da quando è iniziata la Marcia di ritorno repressa con la violenza dagli israeliani, mentre la conta dei morti sale inesorabilmente, il bisogno di ricordare e di raccontare ...

Giovanni si sveglia dal coma e accusa : «Volevano uccidermi». Arrestato l'amico : Risvegliatosi dal coma, aveva raccontato ai carabinieri di essere stato investito da un'auto e poi scaraventato in un dirupo: oggi Francesco Puddinu, l'operaio forestale 47enne di...

Padre assassino a 77 anni : dopo lite uccide un figlio e ne ferisce un altro : Un raptus omicida ha sconvolto la tranquilla domenica di Grammichele, comune a vocazione agricola di 13mila abitanti a sud di Catania, dove Saverio Ansaldi, di 77 anni, ha ucciso a coltellate il ...

Vittima di bullismo - si uccide a 12 anni. I familiari : “Provava un dolore insopportabile” : Cherish ‘Chance’ Houle, una dodicenne del Nord Dakota, si è tolta la vita il 31 marzo scorso. Secondo la sua famiglia, era Vittima di bullismo a scuola. In un toccante necrologio hanno voluto raccontare la loro storia per sensibilizzare le persone ed evitare altre tragedie.Continua a leggere

Star di Bollywood uccide due antilopi durante la pausa delle riprese di un film : condannato a cinque anni : Per gli esperti è un vero danno all'industria: dopotutto è il nono attore più pagato al mondo, battuto in India solo dal suo concorrente Shah Rukh Khan, all'ottavo posto. Questi non sono gli unici ...

Choc alla stazione di Torino Porta Susa : treno uccide ragazza di 15 anni : Una tragica fatalità. Lo zaino si è impigliato al convoglio ed è stata trascinata dal treno. E’ morta così una

Francia : violentata per anni - uccide il marito. Una condanna ‘lieve’ è giusta? : La Francia è divisa sulla condanna a soli tre anni inflitta ad Edith Scaravetti che nel 2014 sparò con una carabina al marito, Laurent Baca, poi ne murò il corpo nel cemento. Venne arrestata dopo tre mesi e avendo già trascorso più di tre anni in carcere, dopo la sentenza è potuta tornare alla sua vita. La Corte d’Assise dell’Haute Garonne era composta in maggioranza da donne e c’è chi sostiene che la composizione della giuria abbia influito ...

Si uccide a 19 anni con “la polvere dell’eutanasia” - consigliata da una setta locale : Si uccide a 19 anni con “la polvere dell’eutanasia”, consigliata da una setta locale I genitori della ragazza olandese puntano il dito contro il gruppo locale che promuove l’eutanasia su vasta scala e consiglia ai membri un mix di sostanze letali. I pm olandesi hanno avviato una inchiesta dopo aver scoperto che la stessa organizzazione […]