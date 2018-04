Si scalda la battaglia per la conquista di Eletropaulo. Iberdrola rilancia : 29 - 4 reais per azione : Neoenergia, la controllata latino-americana di Iberdrola, ha messo sul piatto 29,4 reais per azione per un esborso complessivo di 4,9 miliardi di reais. Il rilancio di Iberdrola si confronta con l'...