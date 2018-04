Si avvicina il lancio di Crackdown 3? Il gioco viene classificato in Brasile

eurogamer

(Di lunedì 23 aprile 2018)3, il terzo capitolo del franchise open world iniziato su Xbox 360, potrebbe essere vicino al rilascio nonostante l'attuale mancanza di una data di uscita ufficiale.Come riporta Wccftech, questo è quello che suggerisce il rating pubblicato un paio di giorni fa dall'ente di classificazione brasiliano. Non è la prima volta che questo ente brasiliano si lascia "sfuggire" date didei giochi. Per la cronaca, il titolo è stato valutato "non raccomandato per i bambini sotto i sedici anni".Per quanto riguarda la data di uscita, Phil Spencer ha recentemente affermato che il team ne ha fissata una e le notizie saranno presto disponibili. È possibile che Microsoft possa utilizzare la sede dell'E3 2018 per comunicare la data di rilascio o, addirittura, farà uscire ilstesso subito dopo, una pratica che è cresciuta in popolarità negli ultimi anni. Vale anche la pena ricordare ...