Show tv di Di Matteo Attacca Csm e Anm | Serve il pentito di Stato

Terence Hill Show a Che tempo che fa : dall’entrata in moto all’uscita stile Trinità - tra Don Matteo e l’omaggio a Bud Spencer (video) : Un'entrata spettacolare quella di Terence Hill a Che tempo che fa: il Don Matteo televisivo entra nello studio del programma di Fazio in moto, la stessa de "Il mio nome è Thomas", film con cui torna sul grande schermo dopo ventiquattro anni. Il suo nuovo progetto è una storia personale, che racconta molto dell'attore, tra atmosfere western, un omaggio al genere cinematografico che l'ha lanciato insieme all'amico Bud Spencer (in particolare c'è ...

Matteo Salvini infastidito dallo Show di Berlusconi al Quirinale : la dura nota della Lega : Non era condiviso e non lo sarà mai da parte nostra un no al dialogo con il Movimento 5 Stelle, seconda forza politica in Parlamento. Le parole finali di Berlusconi oggi al Colle non rispecchiano la ...

Matteo Cagnoni al processo : uno Show e una risposta per tutto Video : La gente che aspettava dalle sette del mattino di poter entrare e assistere al processo di #Matteo Cagnoni il 24 marzo scorso, suggeriva quella che al botteghino attende l'inizio dello spettacolo ed il suo turno per varcare la porta d'ingresso. Tutti o quasi con il cellulare tra le mani per scattare immagini ed immortalare quel 'momento epocale': la presenza ad un evento mediatico ad alta risonanza. L'uomo è accusato di aver ucciso la ...

Matteo Cagnoni al processo : uno Show e una risposta per tutto : La gente che aspettava dalle sette del mattino di poter entrare e assistere al processo di Matteo Cagnoni il 24 marzo scorso, suggeriva quella che al botteghino attende l'inizio dello spettacolo ed il suo turno per varcare la porta d'ingresso. Tutti o quasi con il cellulare tra le mani per scattare immagini ed immortalare quel 'momento epocale': la presenza ad un evento mediatico ad alta risonanza. L'uomo è accusato di aver ucciso la ...