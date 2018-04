Sharp Objects | il teaser della nuova miniserie Hbo

wired

: Primo teaser di #SharpObjects la serie HBO con #AmyAdams tratta dal romanzo di Gillian Flynn - Screenweek : Primo teaser di #SharpObjects la serie HBO con #AmyAdams tratta dal romanzo di Gillian Flynn - TommasoPincio : Il primo teaser di Sharp Objects con Amy Adams. A luglio su HBO. Che giorno è oggi? - wwwFILMit : Sharp Objects, i demoni di Amy Adams e l'omicidio di due bambine nel trailer della miniserie -

(Di lunedì 23 aprile 2018) A quasi un anno dal debutto di Big Little Lies, una serie divenuta un successo strepitoso e già avviata a una seconda stagione ricca di star di Hollywood, Hbo ci riprova con unaper molti versi simile:, infatti, è unaproduzione anch’essa tratta da un libro, l’omonimo romanzo di Gillian Flynn, e che sarà diretta dallo stesso regista, Jean-Marc Vallée. In queste ore è stato diffuso il primoche ci dà un assaggio degli otto episodi. Protagonista è Camille Preaker, una giornalista problematica interpretata dall’attrice più volte nominata agli Oscar Amy Adams. Preaker è una reporter di cronaca nera, appena uscita da una clinica psichiatrica dove era intenta a curare la sua attrazione morbosa per gli oggetti acuminati. Mentre cerca in ogni caso di convivere con i suoi traumi, legati anche al suo passato, alla madre e alla sorella, la ...