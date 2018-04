Shalpy | botta e risposta con Fazio | Perché mi inviti adesso?

ilgiornale

(Di lunedì 23 aprile 2018)durissimo trae Fabio. Il cantante è stato invitato a Che tempo che fa per presentare il suo nuovo album. Immediata la reazione diche ha affermato: "Quando avevo cose importanti da dire sui diritti civili un programma che poteva ospitarmi in prima serata non lo ha fatto. Ora sono in promozione con un successo "sofferto", mi vuole attorno ad un tavolo con altri ospiti a parlare di cose che magari neppure mi interessano".Pronta ladel conduttore su Twitter che di fatto ha replicato per le rime al cantante con un cinguettio che ha fatto discutere: "Caro Scialpi...peccato! Sarebbe stato bello ritrovarti, ripercorre la tua storia e ascoltare insieme ad altri amici e colleghi le tue canzoni del passato e parlare del tuo nuovo progetto. Sarà per un"altra volta allora per Che tempo che fa. In bocca al lupo". Lo scontro sembra esaurito qui e invece ...