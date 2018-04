Serve il cuore di un papà

ilsussidiario

(Di lunedì 23 aprile 2018) Tre eventi emblematici del rapporto tra adulti e giovani hanno colpito tutti, per via mediatica, questa settimana. E papa Francesco è la chiave di tutti. MAURIZIO VITALI(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 05:58:00 GMT)C'era una volta il pacifismo, di M. VitaliVeri e falsi valori non negoziabili, di M. Vitali