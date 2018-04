Serie A | volata salvezza | il calendario delle sei squadre in lotta per non retrocedere

oasport

: #premiumsport Volata #Scudetto: il calendario dice #Napoli, la differenza reti #Juve. - PremiumSportHD : #premiumsport Volata #Scudetto: il calendario dice #Napoli, la differenza reti #Juve. - sportpiacenza : Lega Pro Serie C Girone A - Il punto a 180' dal termine della stagione. Testa a testa tra AS Livorno Calcio e ROBUR… - streethawk70 : RT @PremiumSportHD: #premiumsport Volata #Scudetto: il calendario dice #Napoli, la differenza reti #Juve. -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Mancano quattro giornate al termine del campionato e laè già lanciata. Il Benevento è già retrocesso inB ma poi ci sono altre seiinper non occupare gli ultimi due posti che manderanno in cadetteria. Udinese e Cagliari a 33 punti, Chievo e Crotone a 31, SPAL a 29 e Verona a 25 ma con una partita in più da giocare (contro il Genoa). Di seguito ildellascudetto e le avversarie a confronto, tutte le date e gli orarivarie partite. 34^ GIORNATA: Lunedì 23 aprile (ore 20.45): Genoa-Verona **** 35^ GIORNATA: Sabato 28 aprile (ore 18.00): Roma-Chievo ***** Domenica 29 aprile (ore 12.30): Crotone-Sassuolo **** Domenica 29 aprile (ore 15.00): Benevento-Udinese *** Domenica 29 aprile (ore 15.00): Verona-SPAL ***** Domenica 29 aprile (ore 15.00): Sampdoria-Cagliari **** 36^ GIORNATA: Sabato 5 maggio (ore 18.00): ...