Serie A | il Var al microscopio in calo simulazioni e proteste Concessi più rigori

Var - cartellini - simulazioni : club di Serie A a lezione da Rizzoli : Diminuiscono i falli, le espulsioni e le ammonizioni, le proteste e le simulazioni, aumentano i rigori concessi ma soprattutto diminuiscono gli errori grazie al Var. I club di Serie A a lezione dagli ...

I dati arbitrali della Serie A : calano rossi e simulazioni - 17 errori col VAR : Meno espulsioni e simulazioni, ma soprattutto errori ridotti al minimo, anche relativamente al solo uso del Var. L'articolo I dati arbitrali della Serie A: calano rossi e simulazioni, 17 errori col VAR è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Basket - Serie A : Brescia ferma Milano. Colpi esterni di Cantù - Venezia - Cremona - Avellino e Varese : Serie A Il calendario Il 27° turno del campionato di Serie A è tutto da gustare. Alle 12 la Reyer sbanca Sassari e aggancia provvisoriamente l'Olimpia, chiamata in serata a una trasferta delicata ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano in vetta. Brescia ferma l’Olimpia. Varese vince anche a Bologna : A tre giornate dal termine la Serie A ha una coppia al comando. La Reyer Venezia raggiunge in vetta alla classifica l’Olimpia Milano. I Campioni d’Italia in carica espugnano il campo della Dinamo Sassari per 92-84 grazie ad un’ottima prestazione di MarQuez Haynes ed Austin Daye, entrambi con 18 punti a referto. Venezia ha sfruttato la sconfitta dopo un tempo supplementare di Milano contro una straordinaria Brescia, che si ...

Volley femminile - Finale Scudetto 2018 : Conegliano spegne la rimonta di Novara in gara2 - Serie in parità : Al PalaVerde è andata in scena una vera e propria battaglia, una delle partite più belle dell’intera stagione, una super sfida stellare degna della gara2 della Finale Scudetto di Volley femmimile. Conegliano batte Novara per 3-2 (30-28; 25-15; 23-25; 20-25; 15-13) e pareggia così la serie (1-1) dopo che tre giorni fa aveva perso nettamente in trasferta. Si tornerà a giocare mercoledì 25 aprile al PalaIgor in quella che sarà la vera sfida ...

Serie B - Novara e Pro Vercelli ancora ko. Scatti di Palermo e Parma : TORINO - Continua il momento difficile delle piemontesi in Serie B: Novara e Pro Vercelli si fanno rimontare da Venezia ed Entella e complicano ulteriormente il sentiero verso la salvezza. In attesa ...

Serie B - Palermo e Parma superano il Frosinone. Inzaghi rimonta il Novara : Palermo e Parma non mollano l'osso e non permettono la festa anticipata all'Empoli. I rosanero battono l'Avellino 3-0 grazie a due rigori, uno di Coronado e l'altro di Trajkovski, mentre il Parma ...

Serie A Sampdoria - Giampaolo : «Lazio forte - ma dobbiamo provarci» : GENOVA - "Troveremo una squadra forte, sarà una gara difficile da affrontare. La Lazio è tra le squadre che hanno giocato di più quest'anno. Ma il loro campionato è stato straordinario" . Il tecnico ...

