Serie A | il buon esempio del Benevento felice e retrocesso

LIVE Pagelle Juventus-Napoli - Serie A in DIRETTA 0-0 : Pjanic in debito con la buona sorte - Insigne il più ispirato : buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Juventus-Napoli. Scudetto in palio nella sfida più attesa del campionato. Le due squadre si affrontano all’Allianz Stadium nella madre di tutte le partite, lo scontro tra le due squadre migliori del campionato, che si contendono il titolo nel posticipo del 34° turno della Serie A. Il pareggio a sorpresa dei bianconeri a Crotone ha riaperto i giochi al vertice, consentendo al Napoli, ...

Buona la prima - Titans 1-0 nella Serie playout con San Lazzaro : CRONACA E COMMENTO Di emozioni se ne sono già vissute parecchie. Tra caldo, fatica di una stagione lunghissima e tensione per 40 minuti che contavano davvero, Titans e San Lazzaro si sono trovate a ...

Serie A Genoa - Ballardini : «Abbiamo fatto una buona partita» : ROMA - "Abbiamo disputato una buona partita. Nel primo tempo non siamo stati brillanti". Questo il commento del tecnico del Genoa , Davide Ballardini , dopo la sconfitta con la Roma ai microfoni di ...

Serie A Chievo - Dainelli : «Il Torino è in un buon momento di forma» : VERONA - Dario Dainelli è intervenuto quest'oggi nella conferenza stampa di metà settimana, parlando del periodo vissuto dal Chievo : "Questo è il momento di ripartire da zero. Sicuramente abbiamo ...

Serie B Avellino-Perugia 2-0 - buona la prima per Foscarini : AVELLINO - Inizia come meglio non si poteva l'avventura di Foscarini sulla panchina dell' Avellino . La compagine campana, dopo l'esonero di Novellino , conquista una vittoria che mancava da ben sei ...

Serie B : l’Avellino batte il Perugia per 2-0 - buona la prima per Foscarini [FOTO] : 1/28 ...

Buona Pasqua 2018 con Tim e Trenitalia : in regalo buono sconto di 20 euro e Tim Show con Serie tv - : Si avrà in regalo infine TimMyNews , servizio grazie al quale si potranno leggere tanti giornali in streaming come l'Espresso, La Repubblica, National Geographic e tante testate locali. Trenitalia: ...

Serie B Cesena-Perugia 1-1. Buonaiuto replica a Schiavone : CESENA - Termina in parità l'incontro tra Cesena e Perugia . Dopo un ottimo primo tempo degli ospiti, che colpiscono anche un palo con Diamanti, i padroni di casa passano in vantaggio nella ripresa, ...

Serie B Cesena-Perugia - prima Schiavone - poi Buonaiuto. Termina 1-1 : CESENA - Termina in parità l'incontro tra Cesena e Perugia . Dopo un ottimo primo tempo degli ospiti, che colpiscono anche un palo con Diamanti, i padroni di casa passano in vantaggio nella ripresa, ...

Serie C : buon compleanno vecchio lupo - 110 e lode ed un 'regalo' di 350mila euro Video : Oggi, 15 marzo, è l'anniversario della fondazione di un glorioso club, l'U.S. Lecce, squadra attualmente militante nel #campionato di Serie C, girone C. Dal 1983 al 2012, 30 anni di successi Sono passati esattamente 110 anni da quella fatidica data, e le pagine della storia sportiva dei giallorossi si sono riempite, nel corso degli anni, di gesta memorabili, soprattutto nel trentennio compreso tra il 1983 ed il 2012, anno dell'ultima apparizione ...

Tuffi - World Series 2018 : a Pechino uno show dei padroni di casa. Buona prova di Bertocchi/Verzotto : Si è conclusa la prima prova delle World Series 2018 di Tuffi. A Pechino c’è stato un vero e proprio dominio dei padroni di casa, che hanno vinto tutte le gare in programma. Una supremazia schiacciante, che non ha lasciato scampo al resto del mondo con alcune prestazione di livello veramente altissimo. Per esempio nel sincro maschile dai 3 metrii Yuan Cao e Siyi Xie hanno sfiorato i 500 punti totalizzando 497.34. Un risultato strepitoso, ...

Buone notizie. Su Amazon arriva la Serie cult 'The office' - : Chi l'ha apprezzata durante il suo corso originale, ossia tra il 2005 e il 2013, ha aspettato a lungo che qualche servizio di streaming mettesse a disposizione degli abbonati le nove , lunghissime, ...