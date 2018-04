Serie A Genoa | Ballardini | «Sarà la società a decidere sul futuro»

tuttosport

: 0 - Prima del Cagliari stasera, l'ultima volta che una squadra non aveva effettuato alcun tiro in un match di Serie… - OptaPaolo : 0 - Prima del Cagliari stasera, l'ultima volta che una squadra non aveva effettuato alcun tiro in un match di Serie… - infoitsport : Genoa-Verona 3-1 Sempre più vicino l'incubo serie B - StefanoFonsato : Eurosport : Le pagelle di Genoa-Hellas Verona 3-1: il cucchiaio di Pandev fa impazzire Marassi… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) GENOVA - "Non si può fare bene una partita in tutto e per tutto, noi ci teniamo i nostri giocatori, coi loro difetti, siamo una squadra generosa e siamo felici per quanto fatto" . Il tecnico del...