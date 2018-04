Serie A Crotone | tagliati i prezzi dei biglietti «Missione sold out»

Biglietti Crotone-Sassuolo - Serie A (29 aprile) : come acquistare gli ultimi tickets per la partita dell’Ezio Scida : Domenica 29 aprile, alle ore 15.00, si giocherà Crotone-Sassuolo, match valido per la 35^ giornata di Serie A. Allo Stadio Ezio Scida andrà in scena una partita fondamentale in ottica salvezza: i calabresi sono in piena lotta per non retrocedere e hanno un bisogno disperato di punti mentre gli emiliani sono ormai davvero a un passo dalla permanenza nel massimo campionato ma vanno a caccia della certezza aritmetica. Si preannuncia un partenza ...

Video/ Udinese Crotone (1-2) : highlights e gol della partita (Serie A 34^ giornata) : Video Udinese Crotone (risultato finale 1-2): highlights e gol della partita di Serie A. Undicesima sconfitta consecutiva per i friulani, ora pericolosamente vicini alla zona retrocessione(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 10:05:00 GMT)

Serie A - Zenga : «Felice per Crotone. Gol Faraoni? Ci vuole follia...» : UDINE - Il Crotone vince lo scontro salvezza contro l'Udinese e si avvicina alla salvezza. Walter Zenga è soddisfatto: "Sono felice per i ragazzi, devo ringraziarli - spiega l'allenatore a Sky Sport - Hanno fatto una partita sopra le righe. Non era facile vincere a Udine anche se loro venivano da 10 sconfitte consecutive. E il fatto che sono stati in partita nonostante il gol di svantaggio ...

Serie A - la vittoria del Crotone condanna il Benevento in Serie B : La vittoria del Crotone a Udine pronuncia il primo verdetto della stagione, la retrocessione del Benevento. A quattro giornate dalla fine, i campani infatti sono a -14 dal quart'ultimo posto occupato ...

Serie A - 34^ giornata : i risultati di oggi e la classifica. Chievo-Inter 1-2 e Lazio-Sampdoria 4-0 - scatto salvezza del Crotone : Ricco pomeriggio per la 34^ giornata della Serie A in attesa della sfida scudetto tra Juventus e Napoli in programma questa sera all’Allianz Stadium di Torino. Inter e Lazio rispondono alla Roma, ieri vittoriosa sulla SPAL, nella lotta per un posto in Champions League: i biancocelesti rifilano un roboante 4-0 alla Sampdoria (apre Milinkovic-Savic al 32′, in chiusura di primo tempo il raddoppio di De Vrij, poi la doppietta di Ciro ...

Serie A 34esima giornata il Crotone batte l’Udinese ed esce dalla zona retrocessione. Ancora in gol Simy. Undicesima sconfitta consecutiva dei friulani : Udinese 1 Crotone 2 Marcatori: Lasagna 5°, Simy 6°, Faraoni 85° Udinese (3-5-2): Bizzarri, Larsen, Danilo, Samir, Widmer (Zampano), Barak,

Risultati Serie A - la 34^ giornata è un grande show : Lazio super - una brutta Inter tiene. L’Atalanta supera il Milan - Crotone da impazzire [FOTO] : 1/35 LaPresse ...

Risultati Serie A - 34^ giornata LIVE : botta e risposta tra Udinese e Crotone : Risultati Serie A, 34^ giornata LIVE – Dopo il turno infrasettimanale si torna subito in campo per la 34^ giornata del campionato di Serie A, nel primo match successo della Roma contro la Spal, importante successo in chiave salvezza per il Sassuolo contro la Fiorentina, clamorosa debacle del Milan contro il Benevento. L’Inter in trasferta contro Chievo, chiude il big match tra Juventus e Napoli. Serie A, 34^ giornata LIVE ATALANTA-TORINO ...

Serie A Crotone - Zenga : «Udinese - dovrai essere brava per batterci» : Crotone - "Noi abbiamo le carte per mettere in difficoltà l' Udinese e sono convinto che loro dovranno essere davvero bravi per poter battere il Crotone " . E' un Walter Zenga spavaldo quello che ...

Serie A Crotone - Barberis : «Abbiamo chiesto noi di andare in ritiro» : Crotone - 'Siamo in una parte importante della stagione e abbiamo chiesto noi, in accordo col mister, di poter andare in ritiro da stasera per fare ancora più gruppo e ricompattarci ulteriormente' . ...

Video / Crotone-Juventus (1-1) : highlights e gol. Simy come CR7 : rovesciata indigesta ai bianconeri (Serie A) : Video Crotone Juventus (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A che si è conclusa con l'inaspettato pareggio tra i rossoblù e i bianconeri.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 13:03:00 GMT)

