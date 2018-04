Sergio e Sergei – Il professore e il costmonauta | al cinema il racconto di un’amicizia a

domanipress

(Di lunedì 23 aprile 2018) Aldal 24 maggio in arrivo la commedia del premiato regista cubano Ernesto Daranas intitolata– ILE IL COSMONAUTA,surreale di un’inaspettata amicizia a distanza – da Cuba fino allo Spazio – tra undi filosofia cubano e un astronauta sovietico che con humor e immaginazione cercano di affrontare le complicazioni che la Storia ha portato nelle loro vite.(Tomás Cao) è unmarxista e appassionato radioamatore. Un giornoentra involontariamente in contatto con la stazione spaziale MIR, nella quale è a bordo l’ultimo cosmonauta sovietico,(Héctor Noas), che può vedere da lontano l’intero pianeta ma non è a conoscenza del fatto che l’U non esiste più. Inizia così un’improbabile amicizia che congiungerà le vite di due uomini, la cui esistenza è stata sconvolta dalle vicende storiche e politiche accadute ...