Sergio Castellitto | tra ' Il Tuttofare' e il rap di Fabri Fibra

Sergio Castellitto ne Il Professore nei panni di Aldo Moro : annunciata la data ufficiale di messa in onda : Proprio in questi giorni è tornato al cinema nel cast di "Tuttofare", ma Sergio Castellitto presto sarà in tv ne Il Professore nei panni di Aldo Moro. Da accademico a politico, da presidente della DC a Presidente del Consiglio fino al rapimento avvenuto nel marzo del 1978 per mano delle Brigate Rosse che lo hanno ucciso senza permettergli di tornare a casa dopo la prigionia, la storia di Aldo Moro sbarca su Rai1 con Sergio Castellitto ne Il ...

Sergio Castellitto/ Sarà Aldo Moro in TV : “Rimpiango lui e pure Craxi - proponevano soluzioni non gossip” : Sergio Castellitto Sarà Aldo Moro in TV: “Rimpiango lui e pure Craxi, proponevano soluzioni non gossip”, ecco le ultime dichiarazioni dell'attore al cinema con "Il tuttofare".(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Sergio Castellitto sul caso molestie : "Poca solidarietà dalle donne" : Sergio Castellitto rilascia una lunga e accorata intervista per il numero di aprile di GQ Italia. Più che la promozione per la docufiction del 'Il Professore', in onda l'8 maggio su Rai 1 in occasione ...

Sergio CASTELLITTO/ "Un uomo può scegliere di essere un gentiluomo - i molestatori sono m...e umane!" : Attore e regista di fama mondiale, SERGIO CASTELLITTO ha espresso la sua opinione sul tema delle molestie e sulla "gestione del potere maschile" nel nostro paese.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 16:19:00 GMT)

Sergio Castellitto : «Sto dalla parte delle donne a prescindere» : «Erano i giorni caldi del dibattito sulle molestie. Uno mi avvicina per strada con una risatina: “Eh, voi del cinema…”. Gli rispondo: “Voi chi? Come si permette? Guardi che io non faccio lo stesso mestiere di quei signori lì, sia nel lavoro che nella vita”. Io rivendico il diritto a essere considerato un uomo perbene, uno che si sforza di essere perbene, perché tutti noi siamo esposti continuamente a tante possibilità di sbagliare, ma poi ...

Aldo Moro - docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’omicidio delle Brigate Rosse : Aldo Moro, il docufilm con Sergio Castellitto 40 anni dopo l’omicidio delle Brigate Rosse. A dare notizia in anteprima il settimanale Chi in uscita ogni mercoledì. Il magazine diretto da Alfonso Signorini ha pubblicato le prime foto dal set relative alla fiction, sullo statista Aldo Moro, interpretato da Sergio Castellitto. Il Professore – docufilm su Aldo Moro: quando andrà in onda e su che rete Il docufilm andrà in onda su Rai 1 ai ...