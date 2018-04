Sekret | le intercettazioni esclusive della concorsopoli universitaria | “Non rientri nel

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 aprile 2018) Obbedisci e ringrazia. Questa è la prima regola per fare carriera nell’Università italiana. Tornacon una nuova grande inchiesta di Marco Lillo che svela i meccanismicupola dei baroni, da oggi disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. In esclusiva assoluta gli audio delle conversazioni che hanno avviato le indaginiprocura di Firenze sul dipartimento di diritto tributario. Ecco uno stralcio:è che si dice è bravo o non è bravo. No, si fa questo è mio, questo è tuo…”. Sono solo alcune delle frasi dette nei colloqui tra i professori Pasquale Russo e Guglielmo Fransoni, alla presenza di Philip Laroma, il ricercatore italo inglese che, con la sua denuncia, ha dato avvio all’indagine. Non è il merito a orientare le scelte, gli spiegano i professori, ma la logica del “do ut des” e del “vile commercio dei posti”. Suascolterete in esclusiva ...