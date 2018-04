Se il cane guida si ‘approfitta’ della padrona non vedente Sgamato mentre la trascina

ilfattoquotidiano

: Allontanato dalla scuola un giovane non vedente insieme al suo cane guida: è polemica ad #Alghero - protesta della… - TgrSardegna : Allontanato dalla scuola un giovane non vedente insieme al suo cane guida: è polemica ad #Alghero - protesta della… - vatu54 : BRERA profumi importanti di valori infiniti cane guida dog sister: - specialbish : RT @HuertDeAuteuil: Il Royal Baby quindi è un toro ascendente cancro, animale guida Gabbiano nell’astrologia primaria e Cane nell’oroscopo… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Danielle Sykora, studentessa ventenneDelaware Valley University in Pennsylvania, ogni fine settimana rientra a casa nel New Jersey accompagnata dal suo fedeleThai. Durante le abituali passeggiate la ragazza si reca presso il vicino centro commerciale, dove il fedele compagno laa sua insaputa dentro al negozio di animali. Ogni volta. La sorella Michele, che aveva già assistito alla scena, decide durante un’uscita di documentare l’accaduto e di postarlo sul suo profilo Twitter. L’astuzia del simpatico, la cui fedeltà non è mai stata messa in discussione dalle sorelle, ha catturato il web con oltre sei milioni e mezzo di visualizzazioni L'articolo Se ilsi ‘approfitta’nonlasempre nello stesso negozio proviene da Il Fatto Quotidiano.