Scuola | per docenti aumento di stipendio e arretrati | cosa sapere

Scuola - mobilità personale Ata 2018 al via : Conclusa la fase della mobilità del personale docente, dal 23 aprile al 14 maggio si apre la possibilità per il personale Ata di presentare domanda volontaria di trasferimento e/o passaggio di profilo ...

Rai2 da Il Collegio a Il Supplente - J-Ax e Mara Maionchi tornano a Scuola come prof. per un giorno : Sono J-Ax e Mara Maionchi, insieme a Roberto Saviano ed Enrico Mentana, i protagonisti del nuovo show di Rai2, Il Supplente: il programma di genere factual prenderà il via sulla seconda rete Rai dal 16 maggio, in prima serata. Ideato e prodotto da Palomar Entertainment, Il Supplente porta il pubblico di Rai2 in una classe di quinta superiore di una scuola italiana, con un dettaglio a fare la differenza: gli alunni in questione si ritroveranno ...

Sciopero Scuola 2 e 3 maggio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio Video : Folto il calendario degli scioperi in questa prima parte della primavera. Oltre ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti [Video], tra qualche giorno andra' in scena una protesta del personale scolastico. docenti e ATA incroceranno le braccia ad inizio maggio, appena dopo la festa dei lavoratori. A darne comunicazione è stato il #Miur attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero dell’Istruzione. A ...

Sciopero Scuola 2 e 3 maggio 2018 : protesta docenti e ATA - lezioni a rischio : Folto il calendario degli scioperi in questa prima parte della primavera. Oltre ad una serie di agitazioni sindacali nel settore dei trasporti, tra qualche giorno andrà in scena una protesta del personale scolastico. docenti e ATA incroceranno le braccia ad inizio maggio, appena dopo la festa dei lavoratori. A darne comunicazione è stato il Miur attraverso una nota pubblicata sul sito internet ufficiale del Ministero dell’Istruzione. A seguire ...

Lecce - bullismo a Scuola : 17enne aggredito | La maglietta usata per pulire la lavagna | Video : Esposto in Procura dei genitori con allegato alla denuncia il Video in cui si vede il ragazzo preso a calci e minacciato con una sedia

Visita del Comandante per la Formazione alla Scuola Sottufficiali dell’Esercito : Viterbo. Il 19 aprile 2018 il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Fungo, Comandante per la Formazione e Scuola di Applicazione

Lecce - bulli a Scuola umiliano 17enne : la sua maglietta per pulire lavagna VIDEO : Questa volta il VIDEO non ritrae solo aggressore e vittima. Questa volta l'ennesimo atto di bullismo in una scuola ha altri protagonisti, compagni dei due, che decidono di filmare tutto per...

Lecce - bulli a Scuola umiliano 17enne : la sua maglietta per pulire lavagna VIDEO : Questa volta il VIDEO non ritrae solo aggressore e vittima. Questa volta l'ennesimo atto di bullismo in una scuola ha altri protagonisti, compagni dei due, che decidono di filmare tutto per...

LECCE - BULLISMO A Scuola : 17ENNE UMILIATO E AGGREDITO/ Video - compagni usavano maglietta per pulire la lavagna : LECCE, BULLISMO a SCUOLA: Video, 17ENNE UMILIATO e preso a calci da alcuni compagni di classe che hanno filmato tutto. La denuncia della famiglia e il fascicolo aperto in Procura(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 15:55:00 GMT)

Bullismo - 17enne umiliato a Scuola : maglietta per pulire la lavagna - : successo in un istituto superiore di Lecce. I genitori del ragazzo, che avrebbe subito vessazioni per mesi, hanno presentato un esposto alla Procura allegando anche un video. A scoprire la situazione ...

Bullismo - 17enne umiliato a Scuola : maglietta per pulire la lavagna : Bullismo, 17enne umiliato a scuola: maglietta per pulire la lavagna È successo in un istituto superiore di Lecce. I genitori del ragazzo, che avrebbe subito vessazioni per mesi, hanno presentato un esposto alla Procura allegando anche un video. A scoprire la situazione la madre, che ha ricevuto il filmato con le ...

Bullismo - 17enne vittima dei compagni di Scuola a Lecce. Botte e umiliazioni : “La sua maglia usata per pulire la lavagna” : Il giovane ha sempre negato tutto. Fino a quando il 7 aprile la madre ha ricevuto un video su Whatsapp che ritraeva il figlio vittima di un compagno che lo prendeva a calci e lo minacciava con una sedia. Secondo la famiglia, il figlio 17enne avrebbe subito soprusi, umiliazioni e Botte fin dall’inizio dell’anno nella sua scuola a Lecce. Il filmato ricevuto dalla madre sarebbe stato girato da un amico del giovane che ha cercato in questo modo di ...

Bullismo a Scuola - 17enne perseguitato dai compagni : usavano la sua maglietta per lìpulire la lavagna : Dalle immagini sembrerebbe quasi un gioco ma così non è stato per questo studente in arrivo da uno dei comuni dell'hinterland leccese, che per mesi è tornato a casa con...

Bullismo a Scuola - 17enne perseguitato dai compagni : usavano la sua maglietta per lìpulire la lavagna : Dalle immagini sembrerebbe quasi un gioco ma così non è stato per questo studente in arrivo da uno dei comuni dell'hinterland leccese, che per mesi è tornato a casa con...