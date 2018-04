Scudetto | Napoli vive in un sogno | «Vedrete | ci saranno tre mesi di festa»

Scudetto - Napoli vive in un sogno : 'Vedrete - ci saranno 3 mesi di festa' : Napoli sogna. Di più: Napoli è pronta. 'Aspettiamo solo domenica, la partita di Milano. Poi vedrete. Faremo una festa che dura tre mesi', assicura Gennaro, tifoso autodefinitosi 'storico' di Forcella, ...

Quote Scudetto - Juve ko e titolo al Napoli crolla da 6 - 00 a 2 - 00 : Cambia tutto nelle scommesse sullo scudetto dopo il blitz del Napoli a Torino: il gol di Koulibaly in chiusura di partita vale la prima vittoria degli azzurri allo Stadium ma soprattutto un taglio drastico della quota per il titolo, dove ora la squadra di Sarri e quella di Allegri sono di nuovo testa a testa. Dal 6,00 di cinque giorni fa, subito dopo il turno infrasettimanale, lo scudetto al Napoli, fa sapere Agipronews, è crollato a 2,00 sul ...

Pioli : “noi arbitri Scudetto? Col Napoli ce la giocheremo” : “Noi arbitri dello scudetto? Giocheremo la nostra partita per finire bene il campionato”. Lo dice Stefano Pioli sulla volata scudetto che vedrà la Fiorentina ospitare il Napoli domenica prossima. “Se mi sono chiarito con Simone Inzaghi? Non ce n’era bisogno”, risponde il tecnico dei viola al suo arrivo al Coni per l’incontro tra gli arbitri della Serie A con i club. (AdnKronos) L'articolo Pioli: “noi ...

Juventus - Allegri crede nello Scudetto/ Dopo il ko con il Napoli : “Ora tutti parlano e io mi diverto” : Juventus, Allegri suona la carica Dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto i discorsi per lo Scudetto: il tecnico bianconero chiede qualche sacrificio in più ai suoi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:00:00 GMT)

Questo Napoli vale molto più dello Scudetto : è quel modello di cultura che adesso deve svegliare il Sud : No, non si è deciso nulla ieri sera allo Stadium di Torino. Su CalcioWeb l’avevamo scritto alla vigilia del match, andando controcorrente: “decisiva un fico secco“. Anche in caso di pareggio sarebbe rimasto tutto aperto, a maggior ragione adesso che il Napoli è riuscito a vincere nel campo della Juve la corsa Scudetto non è certo conclusa. Anzi. I bianconeri hanno ancora un punto di vantaggio e lo Scudetto dipende ...

Scudetto - Juventus e Napoli : il calendario delle prossime partite : In quattro giornate si decide tutto. Dopo il k.o. allo Stadium i bianconeri vanno sabato a San Siro contro l’Inter, mentre la squadra di Sarri domenica è a Firenze

Napoli - credi nello Scudetto : rimonte - calendario e una città intera dalla tua parte : Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Continua a leggere

360' per assegnare lo Scudetto : il Napoli ora è favorito : Il tricolore della Serie A si assegnerà solo nelle ultime giornate. Sul piano matematico è favorita la Juve. Ma dal

Juve-Napoli - chi vince lo Scudetto? Pronostico partita per partita : All’improvviso tutto si capovolge. Il destino del campionato di Serie A si è rovesciato come ha fatto Simy, l’attaccante del Crotone che aveva stoppato la Juve permettendo al colpo di testa di Koulibaly di riaprire il discorso scudetto. Ora la Juventus è ancora avanti, ma ha perso 5 punti in meno di una settimana. Il Napoli è a -1 e il calendario sembra strizzare l’occhio alla squadra di Sarri. Ecco le prossime sfide delle due ...

JUVENTUS - ALLEGRI SUONA LA CARICA/ Il ko contro il Napoli complica la corsa allo Scudetto - ma il mister... : JUVENTUS, ALLEGRI SUONA la CARICA dopo la sconfitta contro il Napoli che ha riaperto i discorsi per lo Scudetto: il tecnico bianconero chiede qualche sacrificio in più ai suoi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:06:00 GMT)

Juventus - Allegri dopo il ko col Napoli : 'Per lo Scudetto serve qualcosa di straordinario' : "Sapevamo che il campionato quest'anno sarebbe stato difficile e il Napoli sta facendo grandissime cose. Ora mancano quattro partite, abbiamo una settimana per recuperare le energie e preparare al ...

Corsa Scudetto - Fiorentina possibile 'alleata' del Napoli. I tifosi viola : ''Scansiamoci'' : FIRENZE - C'è un video che gira sui social fiorentini e non solo. Si torna alla sfida tra Real Madrid e Juventus in Champions, quando l'arbitro assegna all'ultimo secondo un calcio di rigore per i ...

Juventus-Napoli e le altre volate Scudetto : la storia premia chi insegue : Juventus e Napoli, un punto a dividere la solita festa bianconera dall'impresa di Sarri e i suoi giocatori. E adesso chi vince? Chi è davanti o chi insegue? Al netto dei prossimi impegni, con un ...

Juventus-Napoli - arrivo a pari punti? Tutti gli scenari per la volata Scudetto : Juventus-Napoli, la volata scudetto è spettacolare. Tutto si è ribaltato in pochi giorni, adesso la squadra di Sarri è favorita alla vittoria finale dopo il blitz nella gara di campionato grazie alla rete di Koulibaly nel finale. Adesso può succedere davvero di tutto, anche una situazione di totale parità di punti al termine del campionato. In tal caso si andrebbero a considerare i punti negli scontri diretti, che però sarebbero in parità. ...