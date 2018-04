Sarri : “Se ora credo anche io allo Scudetto? Per ora mi sono divertito” : Gente in strada, cortei, quartieri in festa. E’ la grande notte di Napoli. Dopo il fischio finale di Juventus-Napoli è

Impresa Napoli : 0-1 alla Juve al 90'. Corsa Scudetto più aperta che mai : Sarri va a -1 da Allegri : Potrebbe sembrare un caso e invece non lo è. Perché il Napoli segna il gol decisivo al ?90 ma lo fa agli sgoccioli di una partita giocata da padrona allo Stadium, sempre in...

Juve-Napoli - Scudetto all’ultimo respiro : ecco il calendario delle ultime 4 giornate : Juve-Napoli, la 34^ giornata ha dato importanti indicazioni, successo della squadra di Maurizio Sarri all’ultimo respiro, quando la partita sembrava indirizzata verso lo 0-0 stacco di testa da parte di Koulibaly che ha fissato il match sullo 0-1. Adesso la situazione si è ribaltata, dal punto di vista psicologico gli azzurri sono nettamente superiori, Allegri in grande confusione e scelte che possono condannare la squadra. Adesso il ...

Koulibaly gol : Napoli a -1 dalla Juventus. Scudetto : tutto riaperto. Che flop Dybala : TORINO - Il Napoli passa allo Stadium e lo Scudetto torna in ballo per davvero. Il +1 della Juve in classifica a quattro giornate dal termine lascia aperte tutte le strade. Vince la squadra di Sarri ...

Lo Scudetto torna in ballo. Il Napoli batte la Juve 1-0. Sarri va a -1 da Allegri : l Napoli batte la Juventus 1-0 a Torino e si porta a -1 dai bianconeri quando mancano quattro partite alla fine del campionato. A decidere il match un gol di Koulibaly al 90'. LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI JuveNTUS: Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic, Matuidi; D. Costa, Higuain, Dybala Napoli , 4-3-3, : Reina; Hysaj, Albol, Koulibaly, Mario Rui; ...

Juventus-Napoli 0-1 - Koulibaly al 90’ prova a scucire lo Scudetto alla Signora : -1 : La squadra di Sarri allo Stadium fa la partita ma è quella di Allegri a colpire un palo con Pjanic. Poi l’incornata del senegalese allo scadere ribalta le prospettive

Juventus-Napoli : 0-0 La Diretta. Allo Stadium va in scena la sfida Scudetto : Va in scena nel posticipo domenicale delle ore 20.45, agli ordini dell'arbitro designato Gianluca Rocchi, la sfida scudetto tra la Juventus ed il Napoli. Se i bianconeri dovessero conquistare la...

Juventus-Napoli 0-0 LIVE : brividi allo Stadium - scontro Scudetto : Juventus-Napoli 0-0 LIVE – Si conclude la 34^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Napoli in una gara molto importante per lo scudetto. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori, confermate le indiscrezioni, in campo Howedes, Asamoah, in panchina Mandzukic. Per il Napoli Mertens ha vinto il ballottaggio con Milik. Juventus (4-2-3-1): Buffon; Howedes, Benatia, Chiellini, Asamoah; Khedira, Pjanic; Douglas ...

