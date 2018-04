Scienza | nuovo progetto per sequenziare il genoma di tutte le specie eucariote del Pianeta

meteoweb.eu

: RT @raicinque: Nel 2° episodio di #ShakespeareInItaly, alle 21.15, il presentatore @FdaMosto approfondisce il rapporto di #Shakespeare con… - Alfonso0070 : RT @raicinque: Nel 2° episodio di #ShakespeareInItaly, alle 21.15, il presentatore @FdaMosto approfondisce il rapporto di #Shakespeare con… - ilNonnoSimpson : RT @raicinque: Nel 2° episodio di #ShakespeareInItaly, alle 21.15, il presentatore @FdaMosto approfondisce il rapporto di #Shakespeare con… - raicinque : Nel 2° episodio di #ShakespeareInItaly, alle 21.15, il presentatore @FdaMosto approfondisce il rapporto di… -

(Di lunedì 23 aprile 2018) In consorzio internazionale, Earth BioGenome Project, ha lanciato la sfida:, catalogare e analizzare i genomi dileconosciute sul nostro(animali, funghi, piante, protisti e cromisti, quindi tutti gli organismi, eccetto batteri e archei). Il lavoro richiederà circa 10 anni, costerà circa 4,7 miliardi di dollari e richiederà oltre 200 petabyte di capacità per l’archiviazione digitale. Il, descritto sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, dovrebbe richiedere la cooperazione di governi, scienziati, citizen scientist e studenti di tutto il mondo. L'articoloperildiledelMeteo Web.