Sawyer | gli RPG possono evolvere drasticamente ma molti giocatori hardcore non

eurogamer



Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /web/htdocs/www.zazoom.eu/home/twitteroauth/search.php on line 23

: Invalid argument supplied for foreach() inon line

(Di lunedì 23 aprile 2018) Gli RPG stanno vivendo sicuramente un periodo molto fortunato anche grazie alla corrente old-school che ha visto il debutto di giochi ottimi ed eccelsi come Pillars of Eternity, Divinity: Original Sin e il suo sequel, Wasteland 2 e ovviamente anche Torment: Tides of Numenera. Ma il genere non rischia, almeno sotto alcuni aspetti, di ristagnare fondandosi sempre sui soliti classici pilastri?Joshha discusso proprio dell'evoluzione del genere degli RPG all'interno di un intervento al Reboot Develop riportato da VG247.com. Per chi non avesse mai sentito parlare di Josh, si tratta di un veterano che dal 1999 ha ricoperto ruoli di primo piano come designer (Icewind Dale, Alpha Protocol), lead designer (Icewind Dale II, Neverwinter Nights 2) e director (Fallout: New Vegas, Pillars of Eternity, Pillars of Eternity II: Deadfire).è convinto che il genere possa evolversi e ...