Sanità | “il ‘Fondo ticket’ rischia di penalizzare il Sud”

(Di lunedì 23 aprile 2018) Perplessità e preoccupazioni del Tribunale per i diritti del malato di Cittadinanzattiva per il decreto di riparto del Fondo di 60 milioni di euro per il 2018-2020, previsto nell’ultima legge di bilancio per ridurre il peso dei ticket in. Provvedimento che domani sarà oggetto di confronto tecnico tra lo Stato e le Regioni. Il fondo è stato ottenuto proprio grazie alla mobilitazione di Cittadinanzattiva per l’abrogazione del superticket con la raccolta di 40 mila firme, ricorda una nota dell’associazione che chiede un incontro urgente con il ministero della Salute e si appella al nuovo Parlamento. “Siamo molto preoccupati e delusi – spiega Tonino Aceti, coordinatore nazionale del Tdm – per le anticipazioni che abbiamo avuto sulla bozza di decreto. Oltre a giungere con due mesi di ritardo e senza alcun confronto con le organizzazioni di ...