Sanità A Ladispoli una giornata dedicata alla prevenzione

(Di lunedì 23 aprile 2018) Aunainteramente. Per tutto il giorno le farmacie, gli ambulatori e gli studi medici saranno a disposizione dei cittadini per fare un po’ di sana. Test dell’Hiv, controlli oculistici e audiometrici, visite pediatriche per i bambini, ma anche mammografie ed ecografie tiroidee. L’evento dal titolo ‘Prevenire e’ vivere’ e’ stato organizzato con il patrocinio di Omceo Roma, dell’Asl Roma 4, dell’Avis, della Croce rossa, del Salus Medical Center e dell’ Apaim, Associazione pazienti Italia melanoma.a tutto tondo anche per gli animali grazie allo spazio allestito dagli studi veterinari, dall’associazione ‘Fare ambiente’ e dalle guardie zoofile Nogra.conferenza stampa di presentazione, presso la bibliotecaa Peppino Impastato, ...