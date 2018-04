lastampa

: Sana, si attende l’autopsia in Pakistan. Il padre e il fratello non potranno lasciare il… - InfoConsapevole : Sana, si attende l’autopsia in Pakistan. Il padre e il fratello non potranno lasciare il… - infoitestero : Sana, si attende l'autopsia in Pakistan. Il padre e il fratello non potranno lasciare il Paese - codeghino10 : RT @LaStampa: Sana, si attende l’autopsia in Pakistan. Il padre e il fratello non potranno lasciare il Paese -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Ci sono novità importanti sulla morte misteriosa diCheema, la 25 enne pachistana d’origine e divenuta cittadina italiana dallo scorso settembre, deceduta in circostanze non ancora chiarite una settimana fa in. Ile lo zio della ragazza infatti non possonoil proprio Paese e la zona doveè stata sepolta si trova so...