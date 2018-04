Salvini scommette sul fallimento M5s-Pd per tornare centrale | Faremo da soli

huffingtonpost

(Di lunedì 23 aprile 2018) La Lega in Molise si posiziona sotto Forza Italia. Dati alla mano il nervosismo di Matteocresce con il passare delle ore fino a raggiungere il culmine a tarda sera, quando dal palco di Codroipo in provincia di Udine il leader del Carroccio annuncia: "Se saremo esclusi dal governo ci ritroveremo a fare una passeggiata a Roma". Non dice "marcia" ma poco ci manca: "Un governo M5s-Pd è una presa in giro". Le sue parole tradiscono tutta la rabbia nei confronti di Luigi Di Maio che gli ha appena chiuso la porta in faccia per aprire invece un dialogo con il Pd alla luce del mandato esplorativo affidato a Roberto Fico."Vediamo cosa sono capaci di fare. Di Maio fallirà e a quel punto toccherà a noi da una posizione di forza", è il ragionamento che in queste ore prende quota dentro la Lega chesul fatto che anche la trattativa tra M5s-Pd ...