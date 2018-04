Salvini : 'Resto con Berlusconi'. Offerta di Di Maio al leader del Carroccio ma lui riabbraccia il Cavaliere : 'Deciditi, deciditi, deciditi'. E ancora: 'Il governo lo vuoi fare oppure no. Lo devi dire, Matteo, perché anche Mattarella sta perdendo la pazienza e perché, se non devidi, con l'esplorazione di Fico ...

Matteo Salvini contro Luigi Di Maio : 'Le c*** le lascio agli altri. Se la Lega vince in Molise - governo molto presto' : 'Le ca*** le lascio dire agli altri'. Matteo Salvini lancia messaggi più che espliciti a Luigi Di Maio e al Movimento 5 Stelle , nella giornata che sembra segnare la fine delle trattative. ...

Salvini E DI MAIO SI EVITANO AL VINITALY/ Governo : presto possibile incontro tra Lega e M5S : VINITALY e Governo, SALVINI e Di MAIO: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 21:18:00 GMT)

Telefonata Salvini-Di Maio 'Accordo perché il Parlamento sia operativo presto'. Leader M5s insiste 'Cavaliere lasci fare governo nuove ... : Politica Salvini: "Di Maio? Se mi chiama, rispondo". La replica: "Con tutto il centrodestra non faremo nulla" di MONICA RUBINO

Telefonata Salvini-Di Maio - Parlamento operativo al più presto : ROMA - Si rafforza l'ipotesi di un accordo Lega-M5s alla vigilia della seconda tornata di consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo: il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e ...

Di Maio : “Spero di vedere presto i leader di Pd e Lega” | Salvini : “No mandato esplorativo ora” : Di Maio: “Spero di vedere presto i leader di Pd e Lega” | Salvini: “No mandato esplorativo ora” Al via le consultazioni al Quirinale per il nuovo governo, in unclima di grande incertezza. I primi a colloquio col presidenteMattarella sono stati i presidenti di Senato e Camera, Casellatie Fico. Ora tocca a Pd, Forza Italia, […]

Sicilia : arresto Caputo - alle regionali si candidò con Salvini : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) - alle elezioni regionali dello scorso autunno in Sicilia, Mario Caputo, l'avvocato 44enne arrestato all'alba di oggi per voto di scambio con il fratello, Salvino Caputo, ex deputato regionale all'Ars decaduto, si era candidato con la lista 'Fratelli d'Italia-Noi con Salv

Sicilia : arresto Caputo - alle regionali si candidò con Salvini : Palermo, 4 apr. (AdnKronos) – alle elezioni regionali dello scorso autunno in Sicilia, Mario Caputo, l’avvocato 44enne arrestato all’alba di oggi per voto di scambio con il fratello, Salvino Caputo, ex deputato regionale all’Ars decaduto, si era candidato con la lista ‘Fratelli d’Italia-Noi con Salvini’. “Ci credo molto, e mi sto impegnando come candidato di nuova generazione per cercare di portare ...

Salvini : togliere presto sanzioni Mosca : 15.18 "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Salvini. Poi, a didascalia di una foto con alcuni giovani: "Buona giornata a chi oggi lavora, a chi un lavoro lo sta cercando, ai ...

Salvini : togliere presto sanzioni Mosca : 15.18 "Spero di potere presto, dal governo, raccogliere l'appello del presidente di Confindustria russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana!". Lo scrive su Twitter il segretario della Lega, Salvini. Poi, a didascalia di una foto con alcuni giovani: "Buona giornata a chi oggi lavora, a chi un lavoro lo sta cercando, ai tantissimi volontari che dedicano il loro tempo agli altri: grazie!"

Governo - Salvini : 'Adesso i numeri non ci sono ma speriamo di averli presto' : "Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano. Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua". Lo ha detto Matteo Salvini , leader della Lega , a Ischia "Intanto - ha aggiunto - i ...

Governo - Salvini : 'Adesso i numeri non ci sono ma speriamo di averli presto' : "Adesso i numeri non ci sono, tra qualche giorno speriamo che ci siano. Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua". Lo ha detto Matteo Salvini , leader della Lega , a Ischia "Intanto - ha aggiunto - i ...

Salvini : spero presto in numeri governo : 12.22 "Adesso i numeri non ci sono, speriamo ci siano tra qualche giorno". Così il leader della Lega Salvini, da Ischia, sui luoghi del terremoto dello scorso agosto. "Intanto i lavori del Parlamento sono iniziati senza settimane di attesa e litigi. Speriamo di fare lo stesso per il governo". Salvini ribadisce di essere "pronto a incontrare tutti", ma "si parte con il programma del centrodestra".Sulle recenti operazioni ...

Salvini - spero presto potere espulsioni : ANSA, - ROMA, 28 MAR - "Terroristi islamici arrestati e scarcerati, gente che va, ammazza e ritorna... controlli dei confini ed espulsioni dei clandestini, spero di avere presto il potere di farlo". ...