Salvini | Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5S Mattarella convoca

Salvini : "Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5S""Parlo da leader del centrodestra" : "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succederà" Segui su affaritaliani.it

Governo - Salvini : “Datemi ancora un paio di giorni. Partita troppo importante non possiamo sbagliare” : “Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a Monfalcone (Gorizia) riferendosi alla formazione del Governo. “È passato molto tempo dal 4 marzo, ma vi chiedo ancora qualche giorno”, ha aggiunto. Per Salvini fondamentale è che il futuro Governo si occupi di “lavoro lavoro lavoro” e ...

Salvini : “Datemi ancora qualche giorno”. E attacca Berlusconi : “Meglio lavori umili che altri in giacca ma con mazzette” : “Datemi ancora qualche giorno” dice Matteo Salvini a Monfalcone a una settimana dal voto per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. Lo dice agli elettori, ma sembra che lo dica soprattutto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ormai – raccontano tutti i quirinalisti – ha perso la pazienza per il balletto soprattutto tra i partiti vincitori. “Datemi ancora qualche giorno – spiega Salvini – ...

Salvini : “Datemi ancora qualche giorno” : Roma, 22 apr. (AdnKronos) – “Datemi ancora qualche giorno, preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni. Ci giochiamo il governo per i prossimi 5 anni. Anche se fossero necessari 2 o 3 giorni in più, l’importante è non sbagliare. Noi vogliamo il governo del cambiamento”. Così Matteo Salvini a Monfalcone per le regionali in Friuli Venezia Giulia.“Andremo al governo ...

