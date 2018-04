Salvini | Mandato per contratto di governo tra M5s e Partito Democratico è una presa

Salvini : il mandato a Fico è una presa in giro. Alla fine potremmo fare da soli : Il leader della Lega in visita elettorale in Friuli: intesa M5s-Pd? Farò di tutto perché questo non accada

Salvini 'Mandato a Fico è una presa in giro'. Berlusconi 'M5s dilettanti non credibili' : ROMA - Tocca a Roberto Fico: il presidente della Camera è stato incaricato di un mandato esplorativo a al Quirinale per il colloquio con Mattarella. Con un 'perimetro' limitato all'ipotesi di un'...

Salvini : 'Mandato a Fico per Pd-M5s? E' una presa in giro' : "Il presidente della Repubblica ha dato mandato al presidente della Camera per sondare un governo Pd-5Stelle ? Io non voglio vedere Renzi, Serracchiani o la Boschi al governo per i prossimi cinque ...

Governo - Salvini a Di Maio : 'Mettiamoci a un tavolo'. Verso mandato esplorativo a Fico : Partiti in attesa delle mosse del Capo dello Stato che, dopo due giorni di riflessione, dovrebbe sciogliere la riserva e, molto probabilmente, conferire un mandato esplorativo al presidente della ...

Pronto il mandato esplorativo a Fico Salvini : «Datemi qualche giorno» : Salvini continua a battere sul tasto della flat tax : «Il principio della tassa unica, esteso a tutti i cittadini e a tutte le imprese, è quello giusto per far ripartire l'economia». Gli risponde il ...

Casellati - mandato esplorativo fallito. Crisi nel centrodestra - si affaccia l'ipotesi di governo Di Maio-Salvini : Si è concluso con un nulla di fatto il mandato esplorativo di Elisabetta Casellati. Ora i giochi tornano nelle mani di Mattarella. Il Capo dello Stato ha fatto sapere che si concederà due giorni per ...

Mandato a Casellati. Prime consultazioni a vuoto. Di Maio rinnova l'aut-aut - ma Salvini non molla Berlusconi : Politica Governo, il Mandato a Casellati. Ecco chi è la fedelissima di Berlusconi scelta da Mattarella di CARMINE SAVIANO

