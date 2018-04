Salvini | Governo in 7 giorni | PD cancellato dalla faccia della terra

Mattarella convoca Fico alle 17Salvini : "Governo in 7 giorni"La Lega tende la mano al M5S : "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succederà" Segui su affaritaliani.it

Salvini : "Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5S"Mattarella convoca Fico al Colle alle 17 : "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succederà" Segui su affaritaliani.it

Governo - Boccia (Pd) : “Incarico a Fico? Inizia una nuova fase - il Pd faccia il Pd e Di Maio chiuda con Salvini” : “Dopo 50 giorni di trattative, la pantomima M5s-centrodestra è finita. Ora Di Maio chiuda con Salvini. E per noi si apra una nuova fase”. L’appello è del deputato Pd Francesco Boccia, che da tempo spinge insieme al presidente pugliese Michele Emiliano verso il dialogo tra dem e pentastellati, dopo le Regionali in Molise vinte dal candidato di centrodestra Toma sul grillino Greco. In vista dell’imminente mandato affidato ...

MATTARELLA CONVOCA FICO ALLE 17/ Quirinale - incarico Governo Pd-M5s : Salvini stretto fra Di Maio e Berlusconi : MATTARELLA CONVOCA Roberto FICO ALLE 17 per incarico su accordo M5s-Pd: Governo, Salvini chiede tempo per asse con Di Maio. Incognita Regionali sul Centrodestra(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 12:50:00 GMT)

Governo : Salvini posta video aggressione anziano - pronto a riportare ordine : Roma, 23 apr. (AdnKronos) - "Ma come si fa a prendere a pugni un anziano indifeso??? Lo schifoso delinquente che ha fatto questo andrebbe rispedito al suo Paese e là dovrebbe marcire in galera! Gli italiani chiedono di agire. Non vedo l’ora di riportare un po’ di ordine in questo Paese! Io sono pron

Molise - Salvini : abbiamo stravinto - subito governo centrodestra-M5S : Il leader della Lega rilancia il patto con il M5S. «Basta dire io, io, io. Mettiamoci subito a lavorare per il Paese». Di Maio: «La gente vuole il governo del cambiamento»

Pronto contratto di Governo M5s. Di Maio lo offre a Salvini e Pd : ... il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un Governo di coalizione classico, anche perché la distanza dalla Lega e dal Partito Democratico su molti temi ...

Salvini : "Ora giù dal piedistalloGoverno in 7 giorni col M5S""Parlo da leader del centrodestra" : "Spero che tutti i veti cadano". Così Matteo Salvini, segretario nazionale della Lega. "Centrodestra e 5 Stelle governino già da questa settimana, ma a guidare il Governo siano i primi arrivati - ha aggiunto il leader della Lega - anche se non dico Salvini o morte. Per me guidare il Governo sarebbe un onore ma non e' un dramma se non succederà" Segui su affaritaliani.it

Pronto contratto di Governo M5s. Di Maio lo offre a Salvini e Pd : Roma, 23 apr. , askanews, 'Sono emozionato ed orgoglioso di pubblicare la prima stesura del contratto di Governo con il quale vogliamo realizzare il cambiamento che gli italiani aspettano da tanto ...

Salvini a Mattarella 'Facciamo veloce. Se ognuno scende dal piedistallo - governo in sette giorni' : ROMA - 'Auguriamo buon lavoro al presidente Mattarella che ovviamente farà le sue scelte. Sottovoce ci tengo che gli arrivi da Trieste questa indicazione: a, facciamo veloce; b, noi le idee ce le ...

Governo - Salvini a Di Maio : 'Mettiamoci a un tavolo'. Verso mandato esplorativo a Fico : Partiti in attesa delle mosse del Capo dello Stato che, dopo due giorni di riflessione, dovrebbe sciogliere la riserva e, molto probabilmente, conferire un mandato esplorativo al presidente della ...

Di Maio - M5s : "contratto di Governo - i 10 punti"/ Proposta a Pd o Lega - ma spariscono i temi 'cari' a Salvini : Di Maio presenta il contratto di Governo alla tedesca in 10 punti: Proposta e priorità a Lega o Pd, ma spariscono i temi cari a Salvini.