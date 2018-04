Salvini | “Datemi ancora qualche giorno” E attacca Berlusconi | “Meglio lavori umili che

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 aprile 2018) “Datemigiorno” dice Matteoa Monfalcone a una settimana dal voto per le Regionali in Friuli Venezia Giulia. Lo dice agli elettori, ma sembra che lo dica soprattutto al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ormai – raccontano tutti i quirinalisti – ha perso la pazienza per il balletto soprattutto tra i partiti vincitori. “Datemigiorno – spiega– Preferisco attendereun poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni. È passato molto tempo dal 4 marzo, ma vi chiedogiorno”. E in effetti per Mattarella il tempo è scaduto proprio perché, come ripete spesso, si vuole fare garante dei cittadini, soprattutto 50 giorni dopo le elezioni politiche. Così, alla stretta vigilia del possibile incarico di mandato esplorativo al presidente della Camera ...