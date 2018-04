Salvini | ' Buon lavoro a Mattarella | facciamo veloce'

Governo - Di Maio : 'Con Salvini Buon lavoro' - su pensioni attese novità Video : Per la formazione del nuovo Governo, il capo politico del Movimento 5 stelle torna a sollecitare il leader della Lega con il quale si registra ancora una sintonia su diverse questioni di primaria importanza: dalla riforma #pensioni alla riduzione della pressione fiscale, dalla revisione del Jobs act alle modifiche alla legge sulla buona scuola. Ma è in particolare sulla previdenza che si registra più sinergia. Dal superamento della legge Fornero ...

Governo - mandato a Casellati Al Quirinale da MattarellaSalvini : "Può fare un buon lavoro" : Il presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati salirà al Quirinale per ricevere dal capo dello Stato l’incarico esplorativo per provare a formare il nuovo Governo. Dopo due giri di consultazioni al Quirinale, durante e dopo le quali Sergio Mattarella ha pazientemente atteso le mosse tattiche dei partiti, i riflettori ora si accendono su Palazzo Giustiniani dove la seconda carica dello Stato tenterà di tessere la sua ...

Salvini sul dialogo Pd-M5s 'Di Maio torni sulla terra - e si parte. Casellati Può fare un buon lavoro' : 'Se Berlusconi e Di Maio continuano a litigare è un problema loro, ma così facendo si ritorna al voto'. Il leader leghista Matteo Salvini prende atto che lo stallo, nelle trattative tra centrodestra e ...

Governo - Casellati vicina all'incarico. Salvini : 'Può fare un buon lavoro' : 'Casellati? Mi sembra che possa fare un buon lavoro'. Mentre il presidente del Senato sembra a un passo dall'incarico esplorativo da parte del Quirinale per la formazione del nuovo Governo il leader ...

