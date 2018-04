Salvini a Di Maio | mettiamoci al tavolo

Salvini 'chiama' Di Maio : 'Mettiamoci al tavolo per un accordo' : Matteo Salvini "chiama" il leader politico del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio, per cercare un accordo. "Lo dico da leader del centrodestra, mettiamoci al tavolo - ha detto da Trieste dove si trova ...

Pronto contratto di Governo M5s. Di Maio lo offre a Salvini e Pd : ... il Movimento 5 Stelle non ha nessuna intenzione di perdere la sua identità politica in un Governo di coalizione classico, anche perché la distanza dalla Lega e dal Partito Democratico su molti temi ...

Pronto contratto di Governo M5s. Di Maio lo offre a Salvini e Pd : Roma, 23 apr. , askanews, 'Sono emozionato ed orgoglioso di pubblicare la prima stesura del contratto di Governo con il quale vogliamo realizzare il cambiamento che gli italiani aspettano da tanto ...

Governo - Salvini a Di Maio : 'Mettiamoci a un tavolo'. Verso mandato esplorativo a Fico : Partiti in attesa delle mosse del Capo dello Stato che, dopo due giorni di riflessione, dovrebbe sciogliere la riserva e, molto probabilmente, conferire un mandato esplorativo al presidente della ...

Molise come l’Ohio : Salvini festeggia - Berlusconi gongola - Di Maio riflette : «Sarò il presidente di tutti», dice senza troppa originalità Donato Toma, nuovo presidente del Molise. Il candidato del centrodestra, già presidente dell’Ordine dei commercialisti della Regione, ha vinto le elezioni di domenica sera nella Regione con il 44 per cento delle preferenze. E ha aggiunto, con una frecciatina che sembra diretta a Salvini: «Questo risultato farà capire ai nostri leader che il centrodestra non si spacca». Il leader ...

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

Di Maio e Salvini - come i pifferi di montagna. Andarono in Molise per suonare e furono suonati – L’istantanea : Ecco finalmente il Molise. Lo aspettavano, molto oltre il senso della misura, sia Salvini che Di Maio. Avrebbe dovuto regolare i rapporti di forza, per l’uno nel centrodestra e per l’altro nel Parlamento. Il voto regala ai due vincitori delle politiche due sonori ceffoni. Il centrodestra vince, ma deve ringraziare Aldo Patriciello, l’imprenditore della sanità titolare di un partito transumante che ogni cinque anni sceglie con chi transitare al ...

Salvini : «Resto con Berlusconi». Offerta di Di Maio al leader del Carroccio ma lui riabbraccia il Cavaliere : «Deciditi, deciditi, deciditi». E ancora: «Il governo lo vuoi fare oppure no. Lo devi dire, Matteo, perché anche Mattarella sta perdendo la pazienza e perché, se non...

Street art - il bacio Salvini-Di Maio. "E' satira - non politica" : Intervista al writer Tvboy. L'autore del murale a Roma rifiuta etichette: non lascio messaggi. "La censura mi fa sorridere: cancellano un'opera e il giorno dopo eccono un'altra"

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : «Niente premier - ma ministri di peso» Ecco i dieci punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve