Salute | il grasso addominale un rischio per il cuore | anche con un peso normale

Salute - Bambino Gesù : nasce il registro europeo del fegato grasso dei bambini : È stato creato il registro pediatrico europeo per il fegato grasso , una patologia che colpisce tra il 5 e il 15% della popolazione pediatrica generale. Al Bambino Gesù ne è stato affidato il coordinamento. L’incarico è stato assegnato sabato scorso a Parigi nel corso del congresso annuale dell’European Association fo the Study of the Liver (EASL). «La creazione di un registro pediatrico europeo sul fegato grasso sottolinea l’interesse che c’è ...

Salute - fegato grasso : ecco come l’infiammazione influenza la sua capacità di detossificazione delle sostanze nocive : Una cattiva alimentazione e altri fattori di rischio possono portare a malattie epatiche. Il fegato, importante organo metabolico, può diventare, infatti, grasso ed infiammato. A lungo termine, questo può risultare in danni irreversibili e potenzialmente letali, come la cirrosi epatica. Ora gli esperti dell’Istituto Federale Tedesco per la valutazione dei rischi (BfR) di Berlino hanno analizzato cellule epatiche in vitro per esaminare come ...