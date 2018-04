Salone di Pechino - Primo teaser della nuova BMW iX3

quattroruote

(Di lunedì 23 aprile 2018) La BMW ha diffuso ilBMW iX3 che debutterà aldi. Si tratta di una concept elettrica che dovrebbe derivare dallaX3, anticipando così un modello chiave per il futuro di questo segmento. Il debuttoversione di serie è previsto per il 2020, come confermato recentemente da Harald Krüger.Cambia il doppio rene. Il filmato mette in evidenza un elemento molto importante: viene mostrata la mascherina frontale. Non è un dettaglio da poco, considerando la rivoluzione stilistica scelta per uno degli elementi ormai insiti nel Dna del marchio. Al posto del doppio rene troviamo un'apertura unica con un profilo che riprende i contorni del vecchio stilema, reinterpretando la soluzione ancora più innovativa vista recentemente sulla iVision Dynamics, che anticipa la berlina elettrica i4. Per il momento la BMW non ha mostrato lamascherina sui prototipi ...