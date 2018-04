Salah Abdeslam et Sofien Ayari condannati a 20 anni di carcere

Salah Abdeslam - uno dei principali sospettati per gli attentati di Parigi del novembre 2015 - è stato condannato in Belgio per tentato omicidio : Un tribunale del Belgio ha condannato Salah Abdeslam, uno dei principali sospettati per gli attentati di Parigi del novembre 2015, per il tentato omicidio di alcuni poliziotti. Il tentato omicidio è avvenuto in un contesto terroristico. Il 15 marzo del The post Salah Abdeslam, uno dei principali sospettati per gli attentati di Parigi del novembre 2015, è stato condannato in Belgio per tentato omicidio appeared first on Il Post.