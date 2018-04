huffingtonpost

: Sabino Cassese, possibile 'terzo uomo per far nascere un governo', benedice il contratto modello tedesco - reportitaliano : Sabino Cassese, possibile 'terzo uomo per far nascere un governo', benedice il contratto modello tedesco - faustinoguarald : RT @HuffPostItalia: Sabino Cassese, possibile 'terzo uomo per far nascere un governo', benedice il contratto modello tedesco - HuffPostItalia : Sabino Cassese, possibile 'terzo uomo per far nascere un governo', benedice il contratto modello tedesco -

(Di lunedì 23 aprile 2018), decano dei giuristi italiani, giudice emerito della Consulta, è considerato uno dei papabili, unnome cui affidare l'incarico di formare un nuovo. Intervistato da La Nazione,si dice favorevole a un contratto modello tedesco, spiegandone il perché:"Quando si forma un, bisogna innanzitutto avere un programma, indicare delle politiche. Se ilè di coalizione, come necessariamente nel nostro caso, occorre cercare i punti di convergenza tra i programmi delle forze che si coalizzano. Se, infine, vi sono punti di convergenza tra i programmi, occorre che questi vengano scritti in un accordo, che potrebbe essere poi la base dell'esposizione in Parlamento del presidente del Consiglio dei ministri, quando questi chiede la 'fiducia' del Parlamento. Tutto ciò è persino ovvio, tanto ovvio che, una volta ...