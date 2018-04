motorinolimits

: Rossi deluso per non aver potuto lottare con Iannone - BarbaraPremoli : Rossi deluso per non aver potuto lottare con Iannone - MotoriNoLimits : Rossi deluso per non aver potuto lottare con Iannone - OpheliaNoir : RT @motosprint: #Rossi deluso dal #Gp di #Austin: ‘Volevo il podio’ ?? -

(Di lunedì 23 aprile 2018) Valentinolascia il COTA con 13 punti dopochiuso la terza gara della stagione al quarto posto. Bene ma non benissimo per il pilota Movistar Yamaha MotoGP che si dice: avrebbe voluto un duello per il terzo posto con il ritrovato Andrea(Team Suzuki Ecstar). Il fine settimana americano del Dottore … L'articoloper nonconMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.