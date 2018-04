Roma | Strootman | ' Odio il fantacalcio | i ritardi e la parola leader Aspetto Salah'

Spal-Roma - le pagelle : Gonalons è un altro - Nainggolan e Strootman ok : dal nostro inviato FERRARA Schick, non solo il gol. Strootman dominante, Nainggolan vecchie maniere, Pellegrini in versione assist. Silva un discreto esordio, Gonalons in ripresa. ALISSON 6,5 Bella la ...

Spal-Roma 0-1 La Diretta Vantaggio siglato da Strootman : La sfida tra SPAL e Roma apre il programma della 34esima giornata di campionato con l'anticipo delle ore 15 del sabato: i padroni di casa vengono dal pareggio casalingo a reti bianche contro il Chievo ...

Lazio-Roma - le pagelle dei giallorossi : Manolas dà spettacolo - Strootman intelligente : Gli eroi di martedì non si ripetono. Capita. ALISSON 6 Il tiro di Parolo gli accarezza i capelli, è l'unico brivido della prima parte di gara. Spaventi ridotti al minimo anche nella ripresa: non ...

Strootman : “Roma brava a sfruttare paura Barcellona” : “Avevano paura e abbiamo sfruttato questo. Ho visto tante partite del Barcellona in Champions, vogliono sempre giocare e vedere le perdite di tempo ieri sera è stato strano. È stato un segnale per noi”. Il centrocampista della Roma, Kevin Strootman, è tornato così a parlare della vittoria per 3-0 dei giallorossi contro i blaugrana. “Il primo gol, questo ha dato quel qualcosa in più. È stata la partita perfetta perché abbiamo ...

Roma - Strootman : "Vogliamo la finale - non abbiamo paura di nessuno" : 'Rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Perché noi a questo punto vogliamo la finale'. Il giorno dopo l'impresa con il Barcellona è Kevin Strootman a raccontare come sia dolce il risveglio a ...

Barcellona-Roma - le pagelle di CM : flop Strootman e De Rossi - Suarez decisivo : Ma la voglia di stupire resta intatta in un primo tempo di grande maturità contro una delle prime tre squadre al mondo. La Roma tiene il campo, regge botta sulla spinta catalana e prova pure qualche ...

Roma - per bookie Alisson e Strootman via a fine stagione : L’obiettivo, visto il prodigioso rendimento nel suo primo campionato da titolare, è confermarlo quantomeno per la prossima stagione. Così si è espresso ieri il ds della Roma Monchi riguardo al portiere giallorosso Alisson. Nel frattempo però, il brasiliano è il numero uno nella lista del Real Madrid alla voce ‘prossimo portiere’. Per giocatore e società potrebbe risultare difficile resistere a una maxi offerta dei ...

Champions League Roma - Strootman : «Barcellona? Ora tutti gli avversari sono forti» : Roma - "È chiaro che non volevamo prendere il Barcellona , ma ora tutti gli avversari sono forti. Faremo di tutto per portare a casa un risultato importante al Camp Nou perché poi al ritorno, davanti ...

Roma - l'Inter offre due giocatori per Strootman : Strootman è uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter di Spalletti. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', Ausilio e Sabatini non hanno intenzione di pagare l'Intera clausola da 45 milioni che lega il centrocampista olandese alla Roma. Per questo motivo offrono come contropartita tecnica due ...

Roma-Shakhtar - le pagelle : Manolas invalicabile - Strootman da artista : ROMA Una serata magica. Bravi tutti. ALISSON NG Un primo tempo a riposo, o quasi. Controlla bene anche la ripresa, stavolta senza dover fare miracoli. FLORENZI 7 Ha un gran da fare contro Bernard e ...

Roma - Strootman : 'In queste partite inizi a giocare a calcio. Dzeko? Non è importante chi segna' : Kevin Strootman , centrocampista della Roma, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport prima della sfida allo Shakhtar, valida per il ritorno degli ottavi di Champions: 'In questo momento è la partita più importante. È importante per come finiremo la nostra stagione, dobbiamo dare ...

Roma - Strootman old style : Peres - piedone d'oro : ALISSON 7 Viene bucato da Ferreyra a inizio ripresa. Ci mette un braccio, una mano e tutta la sua classe su un tiro di Marlos e uno di Taison. Magico, insostituibile, incedibile verrebbe anche da dire.