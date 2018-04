Roma | se Graziani potesse tirare ancora quel rigore

Roma - Graziani : “Liverpool squadra più abbordabile” : “La Roma ha preso la squadra più abbordabile. Speravo che prendessimo loro perché c’è di mezzo una vendetta”: così Francesco Graziani , ai microfoni di Radio Kiss kiss, commenta l’esito del sorteggio Champions che vedrà di fronte Roma e Liverpool in una sorta di replica delle finale del 1984 che vide proprio Graziani tra i protagonisti, con il calcio di rigore sbagliato che costò il trofeo ai giallorossi. L'articolo Roma , ...

Roma - Graziani : 'Volevo il Liverpool! Penso sempre a quel rigore...' : Francesco Graziani , ex attaccante della Roma , in campo in quella finale di Coppa dei Campioni persa col Liverpool, commenta così il sorteggio Champions a RMC Sport : 'Prima della partita di ritorno voglio ritirare il rigore a Bruce Grobbelaar. Ci Penso sempre, nella vita ci sono cose belle e meno belle. Avrebbe arricchito una bacheca ma quando sbagli un ...