Roma | Pallotta | ' Con il Liverpool ce la giochiamo'

Roma - Pallotta : "Nessun rivale se giochiamo come con il Barça" : Mercoledì la semifinale di Champions a Liverpool.Il pronostico di Mourinho :"I giallorossi? Possono vincere ma non fare il Triplete"

Offerta shock per l’acquisto della Roma : gli arabi offrono un miliardo e mezzo - Pallotta resiste : Gli arabi vogliono rilevare la Roma con un’Offerta mozzafiato da un miliardo e mezzo di euro. Su questa proposta, persiste un’opzione di acquisto che scade il prossimo 31 maggio ma il presidente Pallotta resiste. La storia di questa trattativa tra gli arabi e il padrone della Roma si accende nel novembre del 2017 quando, nella sede della Reale Ambasciata dell’arabia Saudita a Roma, il manager americano incontra i rappresentanti del fondo ...

Roma - rallenti in campionato? Pallotta : "Si deve finire nelle prime quattro" : Due partite di fila senza segnare in campionato, come non succedeva da tre anni, quando in panchina c'era Rudi Garcia. Due punti nelle ultime tre partite di campionato, conquistati nel derby e a ...

Roma - Pallotta : 'È stata una sfida difficile - il prossimo obiettivo è il Genoa' : 'Non solo qui a Roma ma anche in America aspettano con ansia questa sfida - le sue parole a Premium - Il nuovo stadio? Adesso è una sfida politica, c'è tempo fino a luglio. È un peccato per i tifosi ...

Roma - Pallotta a Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby : Si è goduto all'Olimpico la rimonta contro il Barcellona che è valsa la semifinale di Champions League alla sua Roma, adesso, Pallotta, crede in un'altra impresa: quella nel derby, a coronamento di ...

Roma - Pallotta a Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby : Roma - Questa mattina verso le ore 10.00 il presidente della Roma James Pallotta giunto nella Capitale martedì, si è recato a Trigoria per salutare e incoraggiare la squadra in vista del derby di ...

Roma - Pallotta è fiducioso : 'Col Liverpool possiamo vincere' : ... perché non potremmo? L'abbiamo fatto contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo . In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene ". Come affrontare una semifinale ...

Roma - Pallotta : "Un altro Barcellona? Sì - possiamo battere il Liverpool" : Certo che possiamo vincere, perché non potremmo? Abbiamo giocato contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo. In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene". ...

Roma - Pallotta : 'Contro il Liverpool non sarà una rivincita' : Certamente possiamo vincere, abbiamo giocato contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo. In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene. Dobbiamo solo cercare di ...

Roma-Liverpool - Pallotta : 'Nessuna vendetta - è una sfida che adoro' : Favorita? No, ovviamente possiamo vincere, perché no? Il Barcellona è la più forte del mondo, la squadra ha giocato bene come non ho mai visto in 5 anni, possiamo giocare bene come col Chelsea. ...

Roma - Baldissoni : 'Dobbiamo ambire a vincere la Champions'. Pallotta : 'Con il Liverpool è derby di Boston' : Così il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni a Premium Sport dopo il sorteggio delle semifinali di Champions. 'La finale del 1984? È stato il momento sportivo più alto nella storia della ...

Roma-Barcellona - multa di 450 euro a Pallotta per il tuffo nella fontana. E lui dona altri 230mila : “Mi scuso - troppo entusiasmo” : Una multa da 450 euro e una donazione alla città di ben 230mila. Tanto è costato al presidente della Roma James Pallotta il tuffo notturno nella storica fontana dei Leoni a piazza del Popolo per festeggiare la vittoria dei giallorossi con il Barcellona. Nel clima di festa che ieri sera ha contagiato tutta la Capitale, il patron della squadra non si è risparmiato e si è buttato della fontana di piazza del Popolo. Le scuse sono arrivate stamane al ...

Roma - il sindaco Raggi : 'Ringrazio Pallotta. Stadio? Tempi serrati - arriveranno 800 milioni' : Per quanto riguarda lo stadio , stiamo seguendo il cronoprogramma, con questo programma arriveranno 800 milioni di euro di investimenti , sarà un rilancio per l'economia di Roma e del Paese, stiamo ...

Roma - dopo il tuffo Pallotta dona 230mila euro per fontana Pantheon - : Il presidente della Roma si era subito scusato con la sindaca Virginia Raggi per il suo gesto, dicendosi pronto a pagare la multa prevista. dopo la riunione in Campidoglio, il patron giallorosso ha ...